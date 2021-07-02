Впервые в Украине: США применили БТР LAV-AT на учениях Sea Breeze-2021 (фото)

Американская бронетехника обладает мощным противотанковым комплексом TOW-2, а также способна вести бой в любое время дня и при любой погоде.

Морская пехота США привезла на учения БТРы LAV-AT, которые впервые применяются в учениях Sea Breeze-2021. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в Facebook.

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На одном их полигонов в Херсонской области проходит активная фаза многонациональных учений. Американская армия впервые за все время сценариев в Украине применила БТР LAV-AT. Его особенность состоит в том, что на вооружении у БТР стоит противотанковый комплекс TOW-2, а также дополнительный пулемет калибром 7,62 мм для самообороны.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Экипаж бронетехники состоит из 4 человек: командира, наводчика, заряжающего и водителя. Благодаря техническому оснащению LAV-AT способен вести бой в любое время года. Сам БТР разработан в 1988 году и первоначально он оснащался ПЗРК TOW.

Напомним, учения Sea Breeze-2021 стали самыми масштабными за всю историю проведения.

Вчера, 1 июля бойцы ВСУ проводили сложные маневры в 100 км от адмиграницы с Крымом. Также бойцы ССО Украины и США провели совместные учения и десантирование из конвертопланов Orsay.