Вперше в Україні: США застосували БТР LAV-AT на навчаннях Sea Breeze-2021 (фото)

Американська бронетехніка володіє потужним протитанковим комплексом TOW-2, а також здатна вести бій в будь-який час дня і за будь-якої погоди.

Морська піхота США привезла на навчання БТРи LAV-AT, які вперше застосовуються у навчаннях Sea Breeze-2 021. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил України у Facebook.

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На одному з полігонів у Херсонській області проходить активна фаза багатонаціонального навчання. Американська армія вперше за весь час сценаріїв в Україні застосувала БТР LAV-AT. Його особливість полягає у тому, що на озброєнні у БТР стоїть протитанковий комплекс TOW-2, а також додатковий кулемет калібром 7,62 мм для самооборони.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Екіпаж бронетехніки складається з 4 осіб: командира, навідника, заряджаючого і водія. Завдяки технічному оснащенню LAV-AT здатний вести бій в будь-який час року. Сам БТР розроблений у 1988 році і спочатку він оснащувався ПЗРК TOW.

Нагадаємо, вчення Sea Breeze-2021 стали наймасштабнішими за всю історію проведення.

Вчора 1 липня бійці ЗСУ проводили складні маневри в 100 км від адмікордону з Кримом. Також бійці ССО України і США провели спільні навчання і десантування з конвертопланів Orsay.