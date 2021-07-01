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Воєнний фокус

Пробиралися в тил ворогів: бійці ЗСУ провели складні маневри під час Sea Breeze-2021 (фото)

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маневри в херсонській області
Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Військові зі США, України, Молдови та Грузії відпрацювали трирівневі сценарії з проходу в тили ворога.

У Херсонській області на полігоні "Олешківські піски" військові морської піхоти провели спільні маневри з піхотою країн-учасниць Sea Breeze-2021. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил.

Повідомляється, що бійці української морської піхоти, державні прикордонники, а також морські піхотинці США, Грузії та Молдови діяли однією ланкою в рамках тактичної групи.

бійці нато
Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Сценарії розігрувалися в три етапи:

  1. На першому етапі тактична група отримала завдання вийти в зону очікування, де командування дало завдання командирам підрозділів.
  2. На наступному етапі бійці повинні були вийти в тил умовного ворога і знищити важливі обʼєкти військового призначення.
  3. Фінальний етап маневрів військовослужбовці здійснили марш у зону зосередження, проте по дорозі ворог влаштував умовну засідку. Після її знищення, бійці повернулися в розташування.
маневри на сі бриз-2 021
Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Зазначається, що всі дії відпрацьовувалися умовно, без бойових стрільб.

Нагадаємо, бійці ССО України та США провели спільні навчання і десантування з конвертопланів Orsay.

Військовий Фокус повідомляв, що танкісти ЗСУ проводили навчання в зоні ООС.