Пробиралися в тил ворогів: бійці ЗСУ провели складні маневри під час Sea Breeze-2021 (фото)
Військові зі США, України, Молдови та Грузії відпрацювали трирівневі сценарії з проходу в тили ворога.
У Херсонській області на полігоні "Олешківські піски" військові морської піхоти провели спільні маневри з піхотою країн-учасниць Sea Breeze-2021. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил.
Повідомляється, що бійці української морської піхоти, державні прикордонники, а також морські піхотинці США, Грузії та Молдови діяли однією ланкою в рамках тактичної групи.
Сценарії розігрувалися в три етапи:
- На першому етапі тактична група отримала завдання вийти в зону очікування, де командування дало завдання командирам підрозділів.
- На наступному етапі бійці повинні були вийти в тил умовного ворога і знищити важливі обʼєкти військового призначення.
- Фінальний етап маневрів військовослужбовці здійснили марш у зону зосередження, проте по дорозі ворог влаштував умовну засідку. Після її знищення, бійці повернулися в розташування.
Зазначається, що всі дії відпрацьовувалися умовно, без бойових стрільб.
Нагадаємо, бійці ССО України та США провели спільні навчання і десантування з конвертопланів Orsay.
Військовий Фокус повідомляв, що танкісти ЗСУ проводили навчання в зоні ООС.