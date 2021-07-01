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Военный Фокус

Пробирались в тыл врагов: бойцы ВСУ провели сложные маневры во время Sea Breeze-2021 (фото)

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маневры в херсонской области
Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Военные из США, Украины, Молдовы и Грузии отработали трехуровневые сценарии по проходу в тылы врага.

В Херсонской области на полигоне "Олешкинские пески" военные морской пехоты провели совместные маневры с пехотой стран-участницами Sea Breeze-2021. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил.

Сообщается, что бойцы украинской морской пехоты, государственные пограничники, а также морские пехотинцы США, Грузии и Молдовы действовали одним звеном в рамках тактической группы.

бойцы нато
Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Сценарии разыгрывались в три этапа:

  1. На первом этапе тактическая группа получила задание выйти в зону ожидания, где командованием дало задание командирам подразделений.
  2. На следующем этапе бойцы должны были выйти в тыл условного врага и уничтожить важные объекты военного назначения
  3. Финальный этап маневров военнослужащие совершили марш в зону сосредоточения, однако по пути враг устроил условную засаду. После ее уничтожения, бойцы вернулись в распоряжение.
маневры на си бриз-2021
Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Отмечается, что все действия отрабатывались условно, без боевых стрельб.

Напомним, бойцы ССО Украины и США провели совместные учения и десантирование из конвертопланов Orsay.

Военный Фокус сообщал, что танкисты ВСУ проводили учения в зоне ООС.