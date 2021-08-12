Парад на День независимости пройдет по новой схеме, – Таран

В Минобороны решили отказаться от традиционного объезда войск и приветствия отдельно каждой парадной "коробки".

Сегодня, 12 августа, на взлетно-посадочной полосе предприятия "Антонов" в Киеве состоялась репетиция прохождения пеших колонн. Военнослужащие отрабатывают новый строевой шаг. Но это не единственное нововведение на параде в День независимости Украины в этом году, сказал министр обороны Андрей Таран.

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"Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляем "совковость" в прошлом", – пояснил он.

В частности, не будет традиционного объезда войск и приветствия отдельно каждой парадной "коробки" (парадная коробка — это группа участников парада, представляющая отдельный род войск, военное учебное заведение и т.п.).

"Я считаю, что это серьезная демонстрация приверженности натовским стандартам", – отметил министр.

Всего в военном параде примут участие около 5000 представителей сектора безопасности и обороны. Тяжелой техники, которая может повредить дорожное покрытие, на параде не будет.

По словам Тарана, каждый, кто "будет шагать 24 августа по Крещатику", будет отмечен памятным нагрудным знаком "Участник парада".

Напомним, 3 июля сообщалось, что на военном аэродроме "Певцы" возле Чернигова начались тренировки к параду в День независимости Украины.

Девушек-военнослужащих хотели заставить маршировать на параде на каблуках. Но после разгоревшегося скандала обувь заменили.