"Советские" декорации на Аллее Небесной Сотни стали причиной столкновений (видео)

Две из установленных инсталляций, которые планировалось использовать для съемок, уже поломали члены "Национального корпуса". Между ними и полицией произошли столкновения. В соцсетях возмутились, что "глаза расстрелянных заглядывают в окна "советской хрущевки".

На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, утром 17 августа для съемок проекта к 30-летию независимости Украины появились инсталляции в виде автоматов с газировкой и квартир с советским интерьером. Мэр Киева Виталий Кличко возмутился, что "символы ностальгии по Советскому Союзу" установлены на месте, где погибли люди во время Майдана в 2014 году. Представители "Национального корпуса" уже разломали часть инсталляций. Фотографии инсталляции опубликовали пользователи социальных сетей.

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Сегодня утром журналист Богдан Кутепов в своем Facebook сообщил, что в 7 утра на Аллее Героев Небесной Сотни, возле портретов погибших во время Майдана, "устанавливают декорации для праздничной постановки".

[ + – ] Инсталляции к 30-летию независимости Украины в центре Киева

"Неизвестно как планируется в финальном виде (нам же никто не показывал эскизов), но сейчас выглядит немного противно, когда глаза расстрелянных заглядывают в окна "советской хрущевки", — написал Кутепов.

Член общественной организации "Семьи Небесной Сотни" опубликовала видео с места установки инсталляции и выразила возмущение происходящим в центре Киева.

[ + – ] Инсталляции к 30-летию независимости Украины в центре Киева

В свою очередь волонтер и член президиума партии "Европейская солидарность" косвенно призвал выйти к месту установки инсталляции "сотню-другую неравнодушных".

[ + – ] Инсталляции к 30-летию независимости Украины в центре Киева

По данным издания "Украинская правда", эти объекты установлены для съемки проекта к грядущему празднику, а инсталляция советской квартиры изображает эпоху начала независимости

"Работа продолжалась по прямому указанию президента Владимира Зеленского", — утверждают журналисты.

На инсталляцию отреагировал и мэр Киева Виталий Кличко. В своем телеграм-канале он написал, что руководство города не выдавало разрешений "на подобные преформансы", однако установка объектов была согласована с руководством Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни — Музея Революции Достоинства.

"Организацией празднования Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис Президента. Распоряжением КГГА к празднованию 30-летия Независимости Украины на Аллее Героев Небесной сотни предусмотрено только возложение цветов. Инспектор Департамента благоустройства КГГА сейчас находится на месте и ожидает от руководства Мемориала документов, на основании которых установили "инсталляцию", — добавил глава столицы.

Также он выразил мнение, что на месте где во время Майдана погибли люди, "неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу".

Позже Кличко прибыл на место установки инсталляции.

"Сейчас тут какой-то 95 квартал устраивать мы не позволим", — сказал мэр Киева.

[ + – ] Кличко на месте установки инсталляции

Через некоторое время около 15 представителей "Национального корпуса" разломали часть декораций, после чего произошли столкновения с полицией, сообщает "Украинская правда". Правоохранители оттеснили членов организации, однако те уже успели сломать два объекта. В результате полиция задержала двоих участников происшествия.

Напомним, во время празднования Дня Независимости в Киеве 24 августа в центре столицы состоится военный парад. Мероприятие, по словам министра обороны Украины Андрея Тарана, пройдет в новом формате, который предполагает, что "совковость" будет "оставлена в прошлом".

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