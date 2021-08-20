У Києві директора комунального підприємства підозрюють у розкраданні 15 млн грн на світлофорах

Слідство вважає, що з вини директора комунального підприємства, підрядник привласнив собі гроші. Їх перерахували на рахунки фіктивної фірми

Правоохоронці повідомили про підозру директору комунального підприємства (КП) Києва "Центр організації дорожнього руху" в службовій недбалості, яка спричинила привласнення 15 мільйонів гривень з бюджету на установленні світлофорів у столиці. Про це в п'ятницю, 20 серпня, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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За версією слідства, у 2019 році між КП і підприємством-підрядником було укладено договори з будівництва світлофорних об'єктів у Києві на 20,3 мільйонів гривень. Правоохоронці стверджують, що підрядник не повністю виконав взяті на себе обов'язки і зробив свою роботу за завищеною вартістю, а отримані від КП понад 15 мільйонів гривень перерахував на рахунки, імовірно, фіктивних юридичних осіб.

У рамках розслідування в приміщенні "Центру організації дорожнього руху", офісі підприємства-підрядника і за місцем проживання осіб, причетних до скоєння можливого злочину, проводяться обшуки.

"Наразі директору комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" повідомлено про підозру в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а директору підрядної організації в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", — повідомили в прокуратурі.

Перша стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Що стосується другої статті, то там передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру керівництву і співробітникам Інспекції з паркування, яка підпорядковується Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА. Перед цим були проведені обшуки за фактом можливого привласнення коштів при будівництві Подільського моста.

Тим часом Рада національної безпеки та оборони України запросила мера Києва Віталія Кличка на сьогоднішнє засідання відомства, однак глава міста відмовився його відвідати, мотивувавши це тим, що він перебуває в робочій поїздці в Чернігівській області.