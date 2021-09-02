У мерію Полтави нагрянули з обшуками: ЗМІ пишуть про затримання депутата (відео)

Журналісти пишуть, що головний архітектор Микола Шевельов через депутата Євгена Диканя "вибивав" $5 тис. у підприємця за видавання дозвільних документів.

У четвер, 2 вересня, співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в Полтавській міській раді, зокрема в кабінетах мера міста Олександра Мамая і головного архітектора Миколи Шевельова. Про це пише місцеве видання "Полтавщина".

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За даними журналістів, затриманий голова фракції "За майбутнє" в міськраді Євген Дикань, а також фігурують інші посадові особи, чиї імена поки невідомі.

Якщо вірити джерелам видання, головний архітектор вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за видавання дозвільних документів, а безпосереднім вимаганням цих грошей для Шевельова займався Дикань.

За даними ЗМІ, глава фракції "За майбутнє" все ще перебуває на другому поверсі міськради і навіть зміг трохи поспілкуватися із журналістами, розповівши їм, що йому невідомо про причини затримання. Видання пише, що одночасно зі слідчими діями в міськраді правоохоронці проводять обшуки в ресторані Диканя "Болоньєтта Тратторія".

СБУ поки ніяк офіційно не прокоментувала слідчі дії.

Як повідомлялося раніше, правоохоронці повідомили про підозру директору київського комунального підприємства (КП) "Центр організації дорожнього руху" в службовому недбальстві. За версією слідства, дії чоловіка призвели до збитку в розмірі 15 мільйонів гривень, які той привласнив із бюджету на встановленні світлофорів у столиці.

Також правоохоронці вручали підозру керівництву і співробітникам Інспекції з паркування, яка підпорядковується Департаменту транспорту й інфраструктури КМДА. Незадовго до цього пройшли обшуки за фактом ймовірного привласнення коштів під час будівництва Подільського моста.