СБУ задержала топ-чиновника при попытке подкупа "слуги народа" за $100 тысяч (фото)

Задержанным оказался Александр Никин, который пытался подкупить нардепа из президентской фракции Александра Санченко из-за "нужной" правки и отсрочки законопроекта об авторских правах.

СБУ сообщила о задержании директора Организации коллективного управления авторскими и смежными правами после попытки подкупа нардепа Верховной Рады. Об этом информирует пресс-центр силового ведомства.

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По данным силовиков, подозреваемый предлагал действующему народному депутату по $100 тысяч ежегодно за внесение "нужной" правки и отсрочки законопроекта №5572 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав".

Задержанный является директором Организации коллективного управления авторскими и смежными правами, которая собирает деньги со всех учреждений, где играет музыка.

В СБУ отметили, что учреждение, главой которого является подозреваемый, должно передавать большую часть средств исполнителям, поскольку они владеют авторскими правами на композиции.

"Пользуясь монопольным положением на рынке, злоумышленник создал несколько компаний-прокладок. Денежные средства проходили через них и исполнители получали процент не от первой суммы, а от "финальной компании-прокладки", что уменьшало прибыль музыкантов в несколько раз", — добавили в спецслужбе.

19 октября Верховная Рада приняла за основу законопроект №5572, который предусматривает ликвидацию Организации коллективного управления авторскими и смежными правами, из-за чего, по словам силовиков, задержанный решился на подкуп нардепа.

Подозреваемый предложил одному из авторов законопроекта об авторских правах ежегодно получать по $100 тысяч взамен на внесение правок и возможную отсрочку документа на неопределенный срок.

Директора Организации задержали в пятницу, 29 октября, при попытке подкупа народного депутата через его помощника. В СБУ также добавили, что сейчас решается вопрос о вручении обвиняемому подозрения.

По данным издания Бабель, задержанным оказался Александр Никин, который пытался подкупить нардепа от "Слуги народа" Александра Санченко.

[ + – ] Попытка подкупа нардепа за $100 тысяч [ + – ] Попытка подкупа нардепа за $100 тысяч [ + – ] Попытка подкупа нардепа за $100 тысяч [ + – ] Попытка подкупа нардепа за $100 тысяч Фото: СБУ

Факт задержания директора Организации коллективного управления авторскими и смежными правами Александра Никина подтвердил фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя. Музыкант еще до публикации официального пресс-релиза СБУ сообщил, что глава учреждения пытался подкупить народного депутата через его помощника.

По словам Тараса Тополи, силовики зафиксировали факт передачи $100 тысяч Никиным, а "нужным персонам" предлагали также ежегодно платить по 100 тысяч долларов.

[ + – ] Задержание Александра Никина при попытке подкупа нардепа

Александр Санченко — народный депутат IX созыва от партии "Слуга народа", глава подкомитета Рады по музыкальной индустрии и один из авторов законопроекта №5572. В Верховную Раду попал на место Ирины Венедиктовой, которую назначили генеральным прокурором. Александр Санченко является основателем конкурса красоты "СтудМисс Украины" и был одним из руководителей Atlas Weekend.

Цель законопроекта №5572 — разблокирование деятельности организаций коллективного управления в сферах публичного исполнения и публичного воспроизведения музыкальных недраматических произведений, во избежание негативных последствий прекращения уплаты роялти для украинских деятелей искусства и мирового авторского сообщества.

Ранее в ГБР называли ТОП-5 методов, которыми пользуются чиновники при попытке избавиться от взятки во время задержания.

Также Фокус сообщал, что СБУ разоблачила полтавских топ-чиновников на взятке. По данным силовиков, злоумышленники требовали $5 тысяч за выдачу разрешения на строительство, а в случае отказа платить угрожали "проблемами" при ведении предпринимательской деятельности.