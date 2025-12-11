Розікрали понад 102 млн гривень на захисті для танків: НАБУ викрило трьох корупціонерів

Національне антикорупційне бюро України спільно з іншими правоохоронними органами викрило корупційну схему на захисті для бронетехніки. Троє підозрюваних розікрали понад 102 мільйони гривень, уклавши договір про закупівлю за втричі завищеними цінами.

Трьох учасників організованої групи, які організували корупційну схему у сфері оборони, викрили НАБУ і САП спільно з СБУ. Вони розікрали понад 102 мільйони гривень, які призначалися на динамічний захист для бронетехніки ЗСУ. Деталі 11 грудня розкрила пресслужба.

Як встановило слідство, у квітні 2022 року, коли ворожі війська активно наступали, Міністерство оборони уклало контракт із державним підприємством на термінову закупівлю динамічного захисту для танків. Однак тодішній гендиректор цієї компанії захотів забрати гроші собі, долучивши до схеми комерційного директора та директора приватного товариства.

Поплічники уклали договір про закупівлю елементів динамічного захисту (кришок та кюветів) за майже втричі завищеними цінами. Щоб приховати скоєне, керівник товариства оформлював це через фіктивні компанії.

"Отриману "маржу" переводили на підконтрольні рахунки для подальшої легалізації", — зауважили у НАБУ.

Фото, зроблене правоохоронцями Фото: НАБУ

Усі троє отримали підозри:

колишній гендиректор — в організації кримінального правопорушення та привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою;

комерційний директор — у привласненні, розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою;

директор приватного товариства — у привласненні, розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем та його легалізації, вчиненених організованою групою або в особливо великому розмірі, а також підробленні офіційних документів.

"Організатор схеми є обвинуваченим НАБУ і САП у низці інших злочинів та вже перебуває під арештом", — додали у відомстві.

Нагадаємо, директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що правоохоронці перевіряють компанії та персоналії, які вносили застави за фігурантів справи "Мідас". Однією з таких була меблева фірма "Вангар", створена лише у травні цього року.

10 грудня повідомлялося про обшуки НАБУ у центральному апараті Державної податкової служби України та низці обласних управлінь. Нардеп Олексій Гончаренко інформував, що слідчі дії стосуються подій, які відбувалися у 2024 та на початку 2025 років.