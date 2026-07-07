РФ может атаковать Ивано-Франковск "по сценарию Киева": мэр выступил с предупреждением

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что осенью Россия может усилить воздушные удары по западным областям Украины, в частности по Ивано-Франковску. По его словам, городские власти уже готовятся к возможным угрозам.

В видеообращении к жителям Ивано-Франковска на странице в Facebook мэр города заявил, что, по его мнению, сентябрь и октябрь могут стать особенно сложным периодом из-за вероятного усиления российских ударов по западной части Украины.

По словам Марцинкива, жителям не стоит считать события, происходящие сейчас в Киеве, чем-то далеким. Он предположил, что аналогичная угроза может возникнуть и для Ивано-Франковска.

"Как всегда, прошу всех реагировать на сигналы воздушной тревоги. Мы видим, что происходит в Киеве, и не должны думать, что это далеко от нас. Я прогнозирую, что сентябрь и октябрь будут чрезвычайно сложными, а враг может наносить удары именно по западу Украины. Не могу рассказать всех подробностей, но мы уже готовимся к этому вызову, ведь, к сожалению, вынуждены усиливать противовоздушную оборону. То, что сегодня происходит в Киеве, может повториться и в Ивано-Франковске", — сказал он.

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Кроме того, мэр отметил, что не может раскрывать все подробности, однако подчеркнул: город уже готовится к возможным вызовам. В частности, одним из приоритетов он назвал укрепление системы противовоздушной обороны для более эффективной защиты населения.

Кроме того, он высказал предположение, что со стороны Беларуси могут активизироваться провокации. Более того, о соответствующих рисках ранее также говорил президент Украины.

По словам мэра, в настоящее время перед властями стоят две ключевые задачи: подготовить инфраструктуру к отопительному сезону, в частности завершить работы на котельных, а также поддержать меры по укреплению противовоздушной обороны.

В то же время Марцинкив отметил, что в ближайшее время не ожидает масштабных обстрелов Ивано-Франковска. Несмотря на это, он призвал жителей каждый раз реагировать на сигналы воздушной тревоги, подчеркнув, что сегодня в Украине нет ни одного города, который можно было бы считать полностью безопасным.

"В ближайшее время, думаю, каких-то очень масштабных обстрелов не будет. Но в любом случае прошу всех реагировать на сигналы воздушной тревоги, ведь угроза может возникнуть в любой момент. Сегодня в Украине нет ни одного города, который можно было бы считать полностью безопасным", — подчеркнул чиновник.

Напомним, что в ночь на 6 июля Россия совершила одну из самых масштабных воздушных атак по Украине, применив 68 ракет и 351 ударный БПЛА. В целом основной удар пришелся на Киев. Как уточнил представитель Воздушных сил Юрий Игнат, украинской ПВО не удалось перехватить ни одной баллистической ракеты из-за острого дефицита ракет для систем Patriot.

По последним данным, в результате массированной атаки РФ на Киев и Киевскую область погибли 19 человек, ещё 31 человек получил ранения. При этом поисково-спасательная операция продолжается. Так, ночью 7 июля спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Дарницком районе Киева ещё трое погибших.