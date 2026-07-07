РФ може атакувати Івано-Франківськ "за сценарієм Києва": мер виступив із попередженням

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що восени Росія може посилити повітряні атаки по західних областях України, зокрема по Івано-Франківську. За його словами, міська влада вже готується до можливих загроз.

У відеозверненні до мешканців Івано-Франківська на сторінці у Facebook мер міста заявив, що, на його думку, вересень і жовтень можуть стати особливо складним періодом через ймовірне посилення російських ударів по західній частині України.

За словами Марцінківа, жителям не варто вважати події, які нині відбуваються в Києві, чимось далеким. Він припустив, що аналогічна загроза може постати й перед Івано-Франківськом.

"Традиційно прошу всіх реагувати на сигнали повітряної тривоги. Ми бачимо, що відбувається в Києві, і не повинні думати, що це далеко від нас. Я прогнозую, що вересень і жовтень будуть надзвичайно складними, а ворог може завдавати ударів саме по заходу України. Не можу розповісти всіх деталей, але ми вже готуємося до цього виклику, адже, на жаль, мусимо посилювати протиповітряну оборону. Те, що сьогодні відбувається в Києві, може повторитися й в Івано-Франківську", — сказав він.

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Також мер зазначив, що не може розкривати всі подробиці, однак наголосив: місто вже готується до можливих викликів. Зокрема, одним із пріоритетів він назвав посилення системи протиповітряної оборони для кращого захисту громади.

Крім того, він припустив, що з боку Білорусі можуть активізуватися провокації. Ба більше, про відповідні ризики раніше також говорив президент України.

За словами міського голови, наразі перед владою стоять два ключові завдання: підготувати інфраструктуру до опалювального сезону, зокрема завершити роботи на котельнях, а також підтримати заходи з посилення протиповітряної оборони.

Водночас Марцінків зазначив, що найближчим часом не очікує масштабних обстрілів Івано-Франківська. Попри це він закликав жителів щоразу реагувати на сигнали повітряної тривоги, наголосивши, що сьогодні в Україні немає жодного міста, яке можна було б вважати повністю безпечним.

"Найближчим часом, думаю, якихось дуже масштабних обстрілів не буде. Але в будь-якому разі прошу всіх реагувати на сигнали повітряної тривоги, адже загроза може виникнути будь-якої миті. Сьогодні в Україні немає жодного міста, яке можна було б вважати повністю безпечним", — наголосив посадовець.

Нагадаємо, що в ніч на 6 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак по Україні та застосувала для 68 ракет і 351 ударний БпЛА. Загалом, основного удару зазнав Київ. Як уточнив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, українській ППО не вдалося перехопити жодної балістичної ракети через гострий дефіцит ракет для систем Patriot.

За останніми даними, внаслідок масованої атаки РФ по Києву та Київській області загинули 19 людей, ще 31 людина дістала поранення. Водночас пошуково-рятувальна досі операція триває. Так, вночі 7 липня рятувальники деблокували з-під завалів житлового будинку в Дарницькому районі Києва ще трьох загиблих.