Чмут заявив, що Україна не підготується до зими належним чином: порадив їхати до села (відео)

Керівник фонду "Повернись живим" в новому інтерв'ю відверто висловився про підготовку України до зими та зазначив, що ми все ще не можемо протистояти російській балістиці, а тому ситуація дуже непевна.

"Можливо, ми кожен рік вже кажемо, що ця зима буде найгірша. А і може ця знову бути найгіршою… все могло розсипатися буквально одним ударом, одною ракетою, одним влучанням. Бог за нас, тому обійшлось. Але, ну, мільйони людей жахливо її пережили", - зазначив Тарас Чмут в інтерв'ю журналісту Роману Кравцю.

Тарас Чмут дав невтішний прогноз про те, якою буде зима в Україні

Він згадав, що і сам сидів без світла, води і тепла, як і його команда, але зараз, на його думку, ситуація змінилась у гірший бік.

"Я думаю, що з перезавантаженням системи Міноборони, з цим конфліктом з Збройними силами, з фокусом уваги не на війну, а на політику, ми не підготуємося належним чином", - сказав Чмут.

Відео дня

Він підкреслив, що зараз українські військові не можуть якісно протистояти російській балістиці, а також реактивним дронам, в той час, як енергетика "не будується, не захищається, не відновлюється за півроку та чи за рік".

"Як результат, я вважаю, що кожен має подумати уже зараз, в липні, де він буде зимою. І, можливо, комусь треба уже подумати виїхати в село або кудись там в райцентр, або може навіть за кордон. Але зима буде дуже важка, якщо не буде політичних домовленостей, обмежень, якихось історій. Так виглядає, що росіяни будуть балістикою вибивати", - сказав Чмут.

Також він не має оптимізму з приводу того, якою буде зима на фронті і не готовий давати оцінки.

"Не маю оцінок, але дуже багато залежить від ситуації з Збройними силами і Міністерствами оборони, бо, ну, краще на фронті точно не буде. Питання наскільки буде гірше, бо якщо прям дуже гірше, ну, то фронт розвалиться, якщо держава буде. Ну, але тут є ще момент інерції, ще шість місяців інерції, коли те, що там запущено, закуплено і так далі, воно буде доходити. Але, ну, дуже важко. Нам нам пора починати системні зміни в секторі безпеки і оборони", - заявив Чмут.

На його думку, пора запускати системні трансформації, адже без глибинних реформ війну не виграти, тоді як у росіян, на думку Чмута, розрахунок на те, що "вони, як глиба, можуть воювати довго, а ми посиплемося: "І от наша задача, щоб вони посипались перші, а це значить, що ми маємо бути ефективніші".

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що наступна зима може бути складнішою за попередню. Він пояснив, чому українцям варто готуватися до непростого опалювального сезону.

Також про те, якою буде зима в Україні, розповідав Фокус, зібравши думки експертів.