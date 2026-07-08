"Асиметричний підхід" та масштабування: як знищити С-400, які б'ють по Києву, — експерт (відео)

Україна може давати асиметричну відповідь на удари ракет С-400 по Києву, сказав військовослужбовець 413 полку "Рейд". Ідеться про дії в умовах нестачі ракет для збиття балістики, коли підривають пускову установку, а не використовують дефіцитний та наддорогий перехоплювач. Сили оборони мінімум двічі протягом останнього часу діставали до С-400. Що потрібно зробити для захисту столиці в умовах дефіциту ракет Patriot?

Краще не чекати на швидкий ефект від обіцяних Канадою 900 млн дол. на перехоплювачі Patriot, а масштабувати власний український досвід, сказав військовослужбовець та аналітик порталу Defense Express Іван Киричевський у коментарі медіа NV. Ідеться про нові вироби, які не надійдуть через три місяці, оскільки цикл виготовлення триває 23-25 місяців. Крім того, у партнерів також зменшились запаси: наприклад, Польща могла віддати третину з запасу у 208 ракет, і ця допомога вже вичерпалась. Тим часом оператори підрозділу "Рейд", і не лише вони, вже знищували установки С-400, які стріляють по Києву та інших містах ракетами "земля-земля". З огляду на дефіцит ракет-перехоплювачів варто було б масштабувати такий досвід, оскільки він існує, і його слід використати, сказав військовий.

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С-400 по Києву — Киричевський про досвід "Рейду" та СБС див. з 3:26

Кириченко відповів на питання ведучого, який спершу цікавився "асиметричною" стратегію ударів БпЛА України по цілях ЗС РФ, а потім перейшов до проблем ударів С-400 по Києву. Військовий, який служить у підрозділі операторів дронів "Рейд" ЗСУ, нагадав, що оператори вже знищували таку установку у Брянській області. Крім того, днями таку ж операцію втілили у життя оператори 413 полку "Птахи Мадяра", які влучили по С-400 в Криму.

"Нам явно доведеться масштабувати цей позитивний досвід там, де вдається у певних епізодах знищувати наземні пускові установки. До Patriot ніколи тне було багато ракет, і це стимулює до усвідомлення, що нам доведеться з цим всім боротись саме асиметричними методами", — сказав Кириченко.

Тим часом "Рейд" та "Птахи Мадяр" справді інформували про знищення С-400 ЗС РФ. По одній такій установці вдарили дронами бійці "Рейду" 6 липня: пускова, ймовірно, стріляла по Києву під час масованого удару. Тим часом "Птахи Мадяра" писали про удари по С-400 6 липня (у Глазівці в Криму) та по РЛС "Надгробок" (від цього ж комплексу) 8 березня.

С-400 по Києву — деталі

Зазначимо, Фокус писав про можливий удар С-400 по Києву, який стався опівночі 8 липня, при цьому Повітряні сили не встигли включити сигнал тривоги, який спізнився на хвилину. Близько 0:31 столичні жителі почули три-чотири гучні вибухи. Зранку військова адміністрація та ДСНС повідомили про атаку РФ на Деснянський та Святошинський райони. Наслідки російської атаки: загинула жінка, двоє осіб отримали поранення, загорілись та були зруйновані склади, гаражний кооператив, адміністративні будівлі. Повітряне командування опублікувало звіт про нічну атаку: з'ясувалось, що росіяни запустили п'ять балістичних ракет "Искандер-М"/С-400 і жодну не збили. У війську точно не назвали, що летіло на Київ, але моніторингові канали писали, що може іти мова про С-400, і тому могли не встигнути включити тривогу.

Інший випадок ударів РФ по Києву — це обстріл 6 липня, коли росіяни запустили 23 балістичних ракети та шість "Цирконів": збиттів балістики не було, загинуло 50 людей сумарно у Києві та Вишневому.

Нагадуємо, авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів, які ще існують системи ППО, окрім Patriot, які можуть збивати балістику РФ.