"Асимметричный подход" и масштабирование: как уничтожить С-400, бьющие по Киеву, — эксперт (видео)

Украина может нанести асимметричный ответ на ракетные удары С-400 по Киеву, заявил военнослужащий 413-го полка "Рейд". Речь идет о действиях в условиях нехватки ракет для сбивания баллистических ракет, когда взрывают пусковую установку, а не используют дефицитный и чрезвычайно дорогой перехватчик. Силы обороны как минимум дважды за последнее время наносили удары по С-400. Что нужно сделать для защиты столицы в условиях дефицита ракет Patriot?

Лучше не ждать быстрого эффекта от обещанных Канадой 900 млн долл. на перехватчики Patriot, а расширять масштабы собственного украинского опыта, сказал военнослужащий и аналитик портала Defense Express Иван Киричевский в комментарии для СМИ NV. Речь идет о новой продукции, которая не поступит через три месяца, поскольку цикл производства длится 23-25 месяцев. Кроме того, у партнеров также сократились запасы: например, Польша могла предоставить треть из запаса в 208 ракет, и эта помощь уже исчерпана. Между тем операторы подразделения "Рейд", и не только они, уже уничтожали установки С-400, которые обстреливают Киев и другие города ракетами "земля-земля". Учитывая дефицит ракет-перехватчиков, стоило бы расширить такой опыт, поскольку он существует, и его следует использовать, сказал военный.

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С-400 в Киеве — Киричевский об опыте "Рейда" и СБС, см. с 3:26

Кириченко ответил на вопрос ведущего, который сначала поинтересовался "асимметричной" стратегией ударов беспилотников Украины по целям ВС РФ, а затем перешел к вопросу об ударах С-400 по Киеву. Военный, служащий в подразделении операторов дронов "Рейд" ВСУ, напомнил, что операторы уже уничтожали такую установку в Брянской области. Кроме того, на днях такую же операцию осуществили операторы 413-го полка "Птицы Мадяра", которые поразили С-400 в Крыму.

"Нам, очевидно, придется распространить этот положительный опыт на те случаи, когда удается уничтожать наземные пусковые установки. У Patriot никогда не было много ракет, и это заставляет осознать, что нам придётся бороться со всем этим именно асимметричными методами", — сказал Кириченко.

Между тем "Рейд" и "Птицы Мадьяр" действительно сообщали об уничтожении С-400 ВС РФ. По одной такой установке нанесли удар с помощью дронов бойцы "Рейда" 6 июля: пусковая установка, вероятно, обстреливала Киев во время массированного удара. Между тем "Птицы Мадяра" писали об ударах по С-400 6 июля (в Глазовке в Крыму) и по РЛС "Надгробие" (от этого же комплекса) 8 марта.

С-400 в Киеве — подробности

Отметим, что Фокус писал о возможном ударе С-400 по Киеву, который произошел в полночь 8 июля, при этом Военно-воздушные силы не успели включить сигнал тревоги, опоздавший на минуту. Около 0:31 жители столицы услышали три-четыре громких взрыва. Утром военная администрация и ГСЧС сообщили об атаке РФ на Деснянский и Святошинский районы. Последствия российской атаки: погибла женщина, двое человек получили ранения, загорелись и были разрушены склады, гаражный кооператив, административные здания. Воздушное командование опубликовало отчет о ночной атаке: выяснилось, что россияне запустили пять баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 и ППО ни одну не сбила. В армии точно не назвали, что летело на Киев, но мониторинговые каналы писали, что речь может идти о С-400, и поэтому могли не успеть включить тревогу.

Еще один случай ударов РФ по Киеву — это обстрел 6 июля, когда россияне запустили 23 баллистические ракеты и шесть "Цирконов": баллистические ракеты не были сбиты, в Киеве и Вишневом в общей сложности погибло 50 человек.

Напоминаем, что авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, какие ещё существуют системы ПВО, помимо Patriot, способные сбивать баллистические ракеты РФ.