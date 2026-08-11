РФ планує масштабувати удари по енергетиці: коли це станеться та скільки буде ракет, — ISW

Російський диктатор Путін сподівається використати відсутність в України антибалістичних ракет Patriot для продовження війни на виснаження та посилення ударів по енергетичній інфраструктурі напередодні зими 2026-2027, пояснили аналітики. При цьому Кремля вже є запас балістики, щоб почати удари не восени, а влітку. Яку тактику застосують росіяни під час наступних повітряних атак?

Про те, що РФ активізують удари по енергетиці та по Україні в цілому ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 10 серпня. У звіті зібрали заява українських експертів, спецслужб та президента Володимира Зеленського, додавши виступи посадовців РФ. Наголошується, що найближча серія атак на енергетичну інфраструктуру може початись "через кілька тижнів". Орієнтовно, ідеться про 24 серпня, День Незалежності: саме цю дату озвучили в урядовому Центрі стратегічних комунікацій.

Аналітики нагадали слова радника президента Сергія Бескрестнова "Флеша", який порадив українцям запасатись пауербанками, акумуляторами та генераторами напередодні зими. Також навели тези Зеленського про реалізацію "планів стійкості" і про те, що "в України фактично не залишилося жодної неушкодженої електростанції". Тим часом Путін переорієнтувався на збільшення виготовлення балістичних ракет, щоб примусити Україну капітулювати та погодитись на "максималістські вимоги" РФ. Очільник Кремля сподівається, що виграє війну на виснаження, якщо атакуватиме та просуватиметься на фронті, виснажуватиме українців обстрілами за умови зменшення підтримки Заходу, ідеться у звіті ISW.

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"Кремль планує розпочати масштабну ударну кампанію по енергетичній інфраструктурі в Києві протягом наступних тижнів з метою зірвати зусилля України щодо зміцнення енергетичних об'єктів та скористатися постійною нестачею ракет-перехоплювачів в Україні", — написали аналітики, посилаючись на заяву Страткому за 8 серпня.

Удари по енергетиці — деталі від ISW

У звіті навели дані про темпи обстрілів та темпи виготовлення ракет РФ, озвучені представником ГУР Міноборони Вадимом Скібіцьким. Представник спецслужб повідомив, що темпи обстрілів з квітня (61 балістик) по липень (198) зросли утричі, що вже 3 серпня РФ виготовила місячний план "Цирконів" (33 шт.) та "Оніксів" (60 шт.). Крім того, Скібіцький сказав, що РФ переорієнтувалась з Х-101 та "Калібри" та "штампує" балістику, бо вона ефективна без Patiot.

Кількість обстрілів протягом чотирьох місяців зростала в середньому на 30% щомісяця, показує інфографіка у звіті. По таблиці ISW можна орієнтовно підрахувати, що кількість усіх ракет (включно з балістикою та гіперзвуком), запущених у серпні, може бути близько 290 (якщо темпи ударів та виготовлення не впадуть).

Удари по енергетиці — дані про кількість ракет з квітня по липень 2026, ISW Фото: ISW

На інфографіці ISW вказано, що кількість ракет РМ-48У (для С-400) зросла удесятеро: українські аналітики пояснили, чому С-400 особливо небезпечні.

Удари по енергетиці — дані про виробництво ракет РФ, ISW Фото: ISW

Зазначимо, Фокус писав про серію ударів по енергетиці, які РФ завдавали у січні-лютому 2026 року, під час 10-20-градусних морозів. Один з потужних обстрілів відбувся, наприклад, 3 лютого. Росіяни влучили по ТЕЦ та ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі, і мільйони українців опинились у холодних оселях взимку.

Влітку 2026 року медіа інформували про атаки на енергетичні об'єкти, а "Укренерго" — про пошкодження та тимчасові відключення. Серед іншого, були влучання 6 липня: енергетики розповіли про знеструмлення у шести областях.

Нагадуємо, 10 серпня з'явилась заява нардепа, який побував на засіданні урядового штабу з підготовки до зими 2026-2027 та розповів, чи наявність когенераційних установок гарантує тепло у Києві.