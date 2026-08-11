Удары РФ по Запорожью и Киеву: число погибших возросло, в столице пострадала детская больница

Россияне нанесли массированный комбинированный удар ракетами и управляемыми авиабомбами по областному центру. Киев подвергся обстрелу баллистическими ракетами.

В результате удара были повреждены четыре многоквартирных дома и нежилые здания. Глава ОГА Иван Федоров сообщает, что шесть человек погибли, 19 получили ранения.

В Запорожье погибли шесть человек Фото: Запорожская ОВА

В ОГА сообщили, что в общей сложности 52 человека получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район

Всего за сутки оккупанты нанесли 938 ударов по 58 населенным пунктам Запорожской области. При этом 10 ракетных ударов пришлось на Запорожье.

Также подвергся нападению Киев. Около полуночи была объявлена воздушная тревога, предупредили о ракетном ударе. Уже известно об одном пострадавшем.

В Шевченковском районе произошло попадание снаряда на территории одной из детских больниц, сообщили в ГСЧС. На месте образовались две воронки, повреждены окна здания и газовая труба. Сотрудники газовой службы устранили утечку газа.

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Киев подвергся ракетному обстрелу Фото: ГСЧС

"К счастью, дети и медики находились в укрытии. Жертв и пострадавших нет", — сообщили спасатели.

По другому адресу произошел пожар и разрушения в складском помещении. На данный момент пожар локализован на площади 1200 кв. м. В результате происшествия был обнаружен один пострадавший, который был передан медикам.

На месте продолжают работать спасатели и все соответствующие службы.

На Киев летели баллистические ракеты Фото: ГСЧС

Также известно о возгорании в складском помещении в Шевченковском районе Киева.

"Работы на месте российского удара продолжаются. Информация обновляется", — сообщили в ГСЧС.

Воздушную тревогу повторно объявили в 3 часа ночи, но через несколько минут отменили.

Напомним, Фокус оперативно сообщал об атаке россиян на Запорожье.

Кроме того, в ночь на 10 августа россияне сбросили 5 управляемых авиабомб на Сумы, в результате чего пострадали люди и была нанесена ущерб гражданской инфраструктуре.