Удари РФ по Запоріжжю та Києву: зросла кількість загиблих, у столиці влучання біля дитячої лікарні

Росіяни завдали масовано-комбінований удар ракетами та керованими авіабомбами по обласному центру. Київ було атаковано балістичними ракетами.

Внаслідок удару пошкоджень зазнали чотири багатоквартирні будинки та нежитлові будівлі. Голова ОВА Іван Федоров повідомляє, що загинули шість людей, 19 – отримали поранення.

В Запоріжжі загинули шестеро людей Фото: Запорізька ОВА

В ОВА повідомили, що загалом 52 особи отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район

Загалом упродовж доби окупанти завдали 938 ударів по 58 населених пунктах Запорізької області. І спрямував 10 ракетних ударів по Запоріжжю.

Також був атакований Київ. Повітряну тривогу оголосили близько опівночі, попередили про атаку балістичними ракетами. Вже відомого про одного постраждалого.

В Шевченківському районі сталося влучання на території однієї із дитячих лікарень, повідомили в ДСНС. На місці утворилися 2 вирви, пошкоджено скління будівлі та газову трубу. Працівники газової служби ліквідували витік газу.

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Київ атакували балістикою Фото: ДСНС

"На щастя діти та медики перебували в укритті. Без жертв та постраждалих", — розповіли рятувальники.

За іншою адресою сталася пожежа та руйнування у складському приміщенні. Наразі пожежу локалізували на площі 1200 кв. м. Внаслідок влучання було виявлено 1 постраждалу особу та передано медикам.

На місці продовжують працювати рятувальники та всі відповідні служби.

На Київ летіли балістичні ракети Фото: ДСНС

Також відомо про займання у складському приміщенні у Шевченківському районі Києва.

"Роботи на місці російського удару тривають. Інформація оновлюється", — зазначили в ДСНС.

Повторно повітряну тривогу оголошували о 3 годині ночі, але відмінили через кілька хвилин.

Нагадаємо, Фокус оперативно повідомляв про атаку росіян на Запоріжжя.

Також у ніч на 10 серпня росіяни скинули 5 керованих авіабомб на Суми, внаслідок чого постраждали люди і цивільна інфраструктура.