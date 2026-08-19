Воздушные силы снова начали публиковать данные о запущенных РФ целях: что известно о ночной атаке

В ночь на 19 августа Россия вновь нанесла удар по Украине ракетами и десятками беспилотников. На этот раз в утреннем отчете Воздушных сил ВСУ вновь указали количество запущенных российских ракет — враг применил две баллистические ракеты "Искандер-М".

Как говорится в утреннем отчете Воздушных сил ВСУ, в целом ночью Россия запустила по Украине 65 ударных беспилотников и две баллистические ракеты "Искандер-М". Дроны были разных типов, в частности "Шахеды": "Гербера", "Бандероль" и "Пародия".

Важно, что в сводке на этот раз снова указано точное количество запущенных ракет. Ранее Военно-воздушные силы некоторое время не публиковали в утренних отчетах информацию о том, сколько именно ракет Россия выпустила во время ночной атаки. Теперь эти данные вновь появились в сообщении украинских военных.

По данным Военно-воздушных сил, украинской ПВО не удалось сбить обе ракеты "Искандер-М". В то же время из 65 российских беспилотников силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 56 дронов. Кроме того, военные обезвредили два баражующих боеприпаса "Бандероль".

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Военно-воздушные силы вновь начали публиковать данные о количестве ракет, запущенных РФ, и сбитых целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

Таким образом, в целом украинские защитники сбили или нейтрализовали 58 воздушных целей противника. Атака началась вечером 18 августа и продолжилась в ночь на 19 августа.

Россия запускала дроны с нескольких направлений — из Курской и Орловской областей, с временно оккупированной территории Донецкой области, а также из района Гвардейского в оккупированном Крыму.

Для отражения атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Несмотря на работу ПВО, российские средства воздушного нападения поразили цели в 10 точках. Еще в трех местах зафиксировали падение сбитых целей и обломков.

В Военно-воздушных силах отметили, что на момент подготовки утреннего отчета атака ещё продолжалась — в украинском небе оставались несколько вражеских беспилотников. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Ранее Фокус писал, что Воздушные силы ВСУ перестали указывать в отчетах, сколько ракет запускает Россия во время атак. Например, в отчете за 11 августа военные сообщили лишь о 98 сбитых и обезвреженных дронах, не указав количество ракет. По данным СМИ, это связано с изменением формата отчетов из соображений безопасности, а также с нехваткой у Украины средств для борьбы с баллистическими ракетами.

Кроме того, Юрий Игнат пояснил, что Воздушные силы не прекратили информировать украинцев о воздушных атаках, но по решению военного руководства изменили утренние сводки. В частности, в них больше не указывается точное количество запущенных и сбитых баллистических ракет. В то же время Игнат отметил, что обобщенную информацию о примененных Россией баллистических ракетах и в дальнейшем будут предоставлять СМИ.

До этого Юрий Игнат раскритиковал СМИ и Telegram-каналы за заголовки о том, что во время российских атак не была сбита ни одна ракета. Он заявил, что такие сообщения подхватывает российская пропаганда, чтобы влиять на украинцев. Игнат призвал журналистов более внимательно подавать информацию о работе ПВО и не делать акцент на таких тезисах.