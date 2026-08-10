Нагнетают обстановку и подыгрывают РФ: Игнат раскритиковал заголовки о "ни одной сбитой ракете" (видео)

Руководитель управления по связям с общественностью Командования Воздушных сил Юрий Игнат высказался по поводу сообщений в СМИ и Telegram-каналах, в которых утверждается, что российские ракеты не сбиваются. По словам Игната, таким образом помогают пропаганде РФ, которая цитирует украинские СМИ и тем самым влияет на украинцев. Какие именно замечания есть у Игната относительно информирования о работе противовоздушной обороны?

Юрий Игнат рассказал о последних воздушных атаках РФ и о работе ПВО в эфире всеукраинского телемарафона, а также, среди прочего, упомянул о заголовках в СМИ. Представитель воздушного командования пояснил, что заголовки с фразой "не сбили ни одной ракеты" используются российскими СМИ, чтобы повлиять на украинцев. Игнат призвал СМИ, а также Telegram-каналы не использовать такие тезисы.

Балистические удары РФ — заявление Бровди, см. с 9:08

"Если вы думаете, что кому-то станет легче от того, что мы будем нагнетать именно такими заголовками. Таким образом, противник просто берет и цитирует нас. Вот посмотрите, у них не сбита ни одна ракета. Мы делаем всю работу за Скабееву, за Соловьева и так далее", — заявил Игнат.

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Представитель Военно-воздушных сил отметил, что необходимо учитывать характер подачи информации и что журналисты должны сделать собственные выводы.

"У нас сейчас есть такие проблемы с баллистикой, поэтому нагнетать обстановку и играть на руку россиянам — это нехорошо, скажем так", — отметил офицер.

Баллистические удары РФ — подробности

В поиске Google можно увидеть заголовки СМИ о результатах работы ПВО во время атак РФ, например, с 3 по 9 августа, о которых заявил Игнат. Видно, что в заголовке действительно есть фраза, по поводу которой высказался Юрий Игнат.

Балистические удары РФ — результаты поиска Google по фразе "ни одна ракета не была сбита" 3–9 августа Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал о баллистических ударах РФ, которые произошли, например, в течение последней недели. В ночь с 4 на 5 августа россияне нанесли воздушный удар по Украине, и Военно-воздушные силы рассказали о работе ПВО: РФ запустила 24 баллистические ракеты, но сбитых не было. Военная администрация сообщила о гибели 17 человек и об уничтожении складов различных компаний. Между тем Forbes подсчитал, что площадь уничтоженных складов составляет 58 футбольных полей.

В ночь на 9 августа был нанесен еще один авиаудар, на этот раз по Одесской области. Воздушное командование сообщило о запусках "Искандер"/С-400, "Оникс", Х-31П (количество не указано), а также о 202 дронах различных типов и баражирующих боеприпасах "Бандероль". Результаты работы ПВО — сбито 174 БПЛА и четыре "Бандероли", а о сбитых ракетах данных не было: количество попаданий — 22.

Напоминаем, что 10 августа СМИ опубликовали заявление командующего СБС Роберта Бровди о 200 "Искандерах", которые россияне могут запустить за один удар.