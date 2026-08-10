Нагнітають та підіграють РФ: Ігнат розкритикував заголовки про "жодної збитої ракети" (відео)

Керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат висловився щодо повідомлень медіа та Telegram-каналів, які інформують про відсутність збиття російських ракет. Зі слів Ігната, таким чином допомагають пропаганді РФ, яка цитує цитують українські медіа і таким чином впливають на українців. Які саме зауваження є в Ігната щодо інформування про роботу протиповітряної оборони?

Юрій Ігнат розповів про останні повітряні атаки РФ та про роботу ППО в ефірі всеукраїнського телемарафону, і серед іншого згадав про заголовки медіа. Представник повітряного командування пояснив, що заголовки з фразою "не збили жодної ракети" використаються росЗМІ, щоб вплинути на українців. Ігнат закликав медіа і також Telegram-канали не використовувати такі тези.

Балістичні удари РФ — заява Бровді див. з 9:08

"Якщо думаєте, від того стане комусь легше, що ми будемо е нагнітати власне такими заголовками. Таким чином, противник просто бере і цитує нас. От подивіться, в них не збито жодної ракети. Ну, ми робимо всю роботу за Скабеєву, за Соловйова і так далі", — заявив Ігнат.

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Представник Повітряних сил зауважив, що потрібно зважати на подачу інформації й що журналісти повинні зробити власні висновки.

"Маємо зараз таку проблематику по балістиці, тому нагнітати справу і робити росіянам на руку, це не добре, скажемо так", — зауважив офіцер.

Балістичні удари РФ — деталі

У Google-пошуку можна побачити заголовки медіа щодо результатів роботи ППО під час атак РФ, наприклад, з 3 по 9 серпня, що заяви Ігната. Бачимо, що у заголовка справді є фраза, щодо якої висловився Юрій Ігнат.

Балістичні удари РФ — видача Google по фразі "не збито жодної ракети" 3-9 серпня Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про балістичні удари РФ, які стались, наприклад, протягом останнього тижні. В ніч з 4 на 5 серпня росіяни провели повітряний удар по Україні, і Повітряні сили розповіли про роботу ППО: летіло 24 балістичних ракети, а збиттів не було. Війська адміністрація повідомила про загибель 17 людей та про знищення складів різних компаній. Тим часом Forbes порахувало, що площа знищених складів — це 58 футбольних полів.

В ніч на 9 серпня відбувся ще один повітряний удар, цього разу спрямований на Одеську область. Повітряне командування інформувало про пуски "Іскандер"/С-400, Онікс, Х-31П (кількість не вказана), і також було 202 дрони різних типів і баражуючі боєприпаси "Бандероль". Результати роботи ППО — є збиття 174 БпЛА та чотири "Бандеролі", а про збиття ракет даних не було: кількість влучань — 22.

Нагадуємо, 10 серпня медіа опублікували заяву командувача СБС Роберта Бровді про 200 "Іскандерів", які росіяни можуть запустити за один удар.