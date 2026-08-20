"Цирконы" по запасам продуктов и медикаментов: РФ меняет тактику массированных ударов

Россия почти девять часов обстреливала Киев и область ракетами и дронами, оставив после себя десятки погибших и раненых, разрушенные дома и поврежденные логистические объекты. Фокус выяснил, действительно ли РФ израсходовала весь подготовленный комплект ракет, была ли эта атака "разминкой" перед Днём Независимости и почему эксперты по-разному оценивают её масштабы.

Ночь на 20 августа для Киева и области прошла под массированной атакой РФ, которая длилась почти девять часов. Россия запускала по региону ракеты различных типов и ударные дроны. По состоянию на утро известно как минимум о 13 погибших и 40 раненых. В столице повреждены жилые дома и детская больница, в Киевской области — частные дома, склады, АЗС и автомобили. В Борисполе под удар попали продуктовые склады и объекты Красного Креста.

Больше всего жертв — в Киеве. По данным городских властей, погибли 12 человек, ещё более 30 пострадали. Последствия ударов зафиксированы в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. В двух жилых домах, а также в школьном убежище пришлось проводить деблокировку людей. Часть столицы после баллистического удара осталась без электроснабжения.

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Удары этой ночью пришлись не только на Киевскую область — повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы также в других областях.

Чем Россия атаковала Киев и область

Основным направлением ночного удара стала Киевская область, сообщили в Военно-воздушных силах.

На этот раз Россия задействовала практически весь арсенал дальнобойного вооружения. Речь идет о баллистических ракетах "Оникс", "Циркон", "Искандер-М" и ракетах С-400, а также крылатых и авиационных ракетах Х-101, "Искандер-К" и Х-59. Кроме того, из района Новороссийска противник запустил восемь ракет "Калибр".

Отдельной частью атаки стали 168 беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия". Почти половина ударных БПЛА была реактивной. Россия применила также два баражирующих боеприпаса "Бандероль".

По предварительным данным Воздушных сил по состоянию на 09:30, ПВО уничтожила или подавила 31 крылатую ракету Х-101, "Искандер-К" и Х-59, все восемь "Калибров", две "Бандероли" и 145 беспилотников.

В то же время попадания были зафиксированы сразу в 28 точках, а ещё в двух местах упали обломки сбитых целей.

На местах ударов в Киеве и области продолжают работать спасатели, медики, полиция и коммунальные службы.

Но главный вопрос после этой атаки — действительно ли Россия долго накапливала ракеты и дроны для одного массированного удара. Здесь мнения экспертов разошлись.

Обстрел 20 августа: действительно ли Россия долго готовила этот удар

Военный эксперт Олег Жданов считает, что атаку 20 августа не стоит напрямую связывать с Днём Независимости. По его мнению, Россия долго готовила именно этот удар и накапливала для него необходимые средства поражения.

"Я бы не связывал это с Днём Независимости. Они очень долго накапливали ресурсы. Там были и политические факторы, и, насколько я понимаю, военные — в плане накопления ракет и подготовки такого удара. Нужно было подготовить все крылатые ракеты", — говорит Жданов Фокусу.

По его мнению, с военной точки зрения атака была спланирована довольно грамотно. Россияне применили баллистические ракеты в течение короткого промежутка времени, чтобы пусковые установки как можно меньше находились в районе стартовых позиций и могли быстро их покинуть.

"Они очень боятся, чтобы пусковые установки не находились слишком долго в районе стартовых позиций. Отстрелялись за короткий промежуток времени — и пусковые установки ушли. Потерять ракету для них не такая проблема, они её изготовят. А вот потерять пусковую установку — это совсем другая история, ведь одна установка может выпустить не один десяток ракет", — говорит эксперт.

Жданов не исключает, что россияне могли рассматривать и вторую волну баллистических ударов к утру, уже вместе с основной волной крылатых ракет. Однако, по его мнению, от этого могли отказаться из-за ограниченного запаса ракет.

По его оценке, в августе РФ уже израсходовала значительную часть того, что способна произвести в течение месяца. При этом в июле, по словам Жданова, россияне израсходовали около 170 ракет при производственных возможностях примерно в 100 единиц в месяц.

"То есть они уже забираются в неприкосновенный запас. Поэтому второй волны, скорее всего, именно по этой причине и не было", — считает он.

Еще одна деталь, на которую обратил внимание Жданов, — построение атаки крылатыми ракетами. По его словам, сначала Украину атаковали "Калибры", а затем вторая волна крылатых ракет была растянута во времени и фактически разбита ещё на несколько меньших.

Эксперт связывает это с попыткой россиян затруднить работу украинской тактической авиации, задействованной в борьбе с крылатыми ракетами.

"Тактическая авиация не может часами непрерывно находиться в воздухе — ей нужны посадка и дозаправка. Поэтому они и растягивали запуски ракет во времени, запускали их партиями. Скорее всего, нам приходилось поднимать самолеты парами или звеньями, чтобы авиация постоянно оставалась в воздухе", — пояснил Жданов.

По его словам, именно с тактической точки зрения такая схема атаки была тщательно продумана: удары продолжались несколько часов и заставляли украинскую ПВО и авиацию работать практически без перерыва.

В то же время у Жданова возникли вопросы по поводу обнародованных статистических данных о реактивных дронах. Он обратил внимание на то, что в течение ночи поступало много сообщений об использовании именно реактивных БПЛА, однако в утреннем сводке отдельно были указаны лишь две "Бандероли", а остальные дроны попали в общую статистику.

Жданов называет главной целью массированной атаки запугивание населения. В то же время он соглашается с тем, что в последнее время Россия всё чаще наносит удары и по продовольственной логистике.

По его словам, склады с продуктами уже можно рассматривать как отдельную категорию целей, над которыми РФ пытается вести систематическую работу.

"Они пытаются наносить удары по продовольственным складам. Это отдельная категория целей, которую они сегодня освоили и пытаются уничтожать. Почему? Потому что это нарушает логистику", — пояснил Жданов.

Последствием таких ударов могут стать перебои с поставками отдельных товаров. А даже временно пустые полки, по словам эксперта, способны вызвать панику.

"Человек видит пустую полку и думает, что завтра уже весь супермаркет будет пуст. К сожалению, эффект паники сработал", — говорит он.

В то же время Жданов считает, что это не означает критического дефицита. По его мнению, торговым сетям придется перестраивать логистику, так же как Украина в свое время была вынуждена перестроить систему поставок топлива после ударов по нефтебазам.

Что касается возможной новой атаки 24 августа, эксперт считает, что Россия, скорее всего, попытается её подготовить, однако повторить через несколько дней удар такой же мощности будет сложно.

"У них задача номер один — подрывать общественное мнение. Убеждать нас, что плохой мир гораздо лучше, чем хорошая война", — говорит эксперт.

Он сравнивает такую тактику с так называемой "войной мостов" во время ирано-иракской войны, когда удары по крупным населённым пунктам использовались как средство давления на население в условиях, когда ни одна из сторон не могла добиться решающего успеха на фронте.

Не накопление, а выбор целей

В свою очередь, военно-политический эксперт Дмитрий Снегирёв по-другому оценивает атаку 20 августа. Он не видит в ней доказательств длительного накопления ракет и беспилотников и считает, что цифры скорее свидетельствуют об обычных для РФ возможностях.

"Говорить о том, что они накапливали, пока нет никаких оснований. Как бы то ни было, почти 70 ракет — это не тот показатель", — отметил эксперт Фокусу.

Прежде всего он обращает внимание на количество беспилотников — 168 единиц.

"Когда они накапливают БПЛА, мы насчитываем от 400 до 600 единиц. А 168 — это их фактическая мощность. Поэтому утверждение, что это время использовалось для накопления средств поражения, не соответствует действительности", — пояснил Снегирев.

То же самое, по его мнению, касается баллистики. По оценке эксперта, во время атаки могло быть применено примерно 12–15 баллистических ракет. Это, опять же, не свидетельствует о том, что они накапливали баллистическое оружие. Это их среднестатистическая способность.

При этом Снегирев не считает, что Россия испытывает критический дефицит средств поражения. По его мнению, об этом свидетельствует уже сама номенклатура вооружения, использованного во время атаки: крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Больше всего его настораживает количество задействованных "Ониксов" и "Цирконов".

"Вот в этом и заключается основная опасность, которая может свидетельствовать о возможности наращивания именно гиперзвуковых ракет. И это уже вызывает серьезные вопросы", — отметил Снегирев.

Еще один показательный момент — запуск "Калибров" из района Новороссийска. Эксперт обращает внимание на то, что, несмотря на предыдущие удары Украины по российским ракетоносцам Черноморского флота, РФ по-прежнему сохраняет возможность осуществлять оттуда запуски крылатых ракет.

"Мы с радостью сообщали о поражении ракетоносцев „Адмирал Макаров“ и „Адмирал Эссен“, но видим, что у России всё же есть возможность наносить удары из Новороссийской бухты. То есть, к сожалению, там остались носители крылатых ракет", — сказал он.

Снегирев также обратил внимание на географию запусков беспилотников. По его словам, дроны летели из Курска, Миллерова, Орла, Приморско-Ахтарска, а также с оккупированных территорий — из Крыма и Донецка.

Особое внимание эксперт обращает именно на Донецк. По его мнению, новые запуски ставят под сомнение предыдущие сообщения об уничтожении инфраструктуры беспилотников в районе Донецкого аэропорта.

"Это означает либо возможность восстановления в достаточно сжатые сроки, либо то, что информация об уничтожении дронопорта была, как минимум, преувеличена. Приняли желаемое за действительное", — считает Снегирев.

В то же время главным отличием этой атаки он называет не количество ракет и не географию запусков, а выбор целей.

"Удары наносились фактически по логистическим хабам. Были уничтожены склады с продовольствием и медикаментами, в том числе склады Красного Креста. Поэтому речь здесь, скорее, идет не о накоплении средств поражения, а о выборе целей", — пояснил эксперт.

По его словам, Россия систематически наносит удары по продовольственным базам, логистическим пунктам крупных торговых сетей, складам с медикаментами и другим объектам, где хранятся значительные запасы товаров первой необходимости.

Снегирев считает, что таким образом РФ пытается не просто уничтожить конкретный склад, а нарушить саму систему поставок и создать условия для искусственного дефицита.

"Они целенаправленно обстреливают склады с продовольствием, логистические пункты крупных торговых сетей, где находится холодильное оборудование. Это может привести к образованию очередей, нехватке продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости", — отметил он.

Именно в этом Снегирев видит принципиальное различие между российскими ударами и частью украинских атак по объектам на территории РФ.

"Если мы наносим удар по маркетплейсам — ну, Wildberries сгорел и сгорел. Это красивая картинка, но маркетплейс — не специализированная продовольственная база и не склад лекарств. Без Wildberries они осень переживут", — говорит эксперт.

По его мнению, если говорить об ударах, способных реально повлиять на российское общество в преддверии осенне-зимнего периода, гораздо более важной целью является энергетическая инфраструктура.

"Нужно наносить удары по тому, что действительно может повлиять на ситуацию. Без маркетплейсов они переживут осень, а вот без ТЭЦ и ГЭС — это уже другой вопрос. Нужно не мемами обмениваться, а работать над энергетической инфраструктурой", — считает Снегирев.

Отдельно он обратил внимание на информационное сопровождение атаки со стороны Военно-воздушных сил. Ранее там заявляли, что не будут подробно сообщать статистику о сбитых целях, однако после удара 20 августа вновь обнародовали конкретные цифры по крылатым ракетам и беспилотникам. В то же время отдельной статистики по результатам перехвата баллистических ракет не было.

По мнению Снегирева, такой подход выглядит непоследовательным.

"Если мы решили не сообщать данные о сбитых ракетах — значит, не сообщаем. Но если мы указываем количество сбитых крылатых ракет и БПЛА, а по баллистике информации нет, то возникает вопрос: в чем смысл такого информационного сопровождения?" — говорит эксперт.

Снегирев также не советует связывать следующую российскую атаку именно с 24 августа.

"Нельзя сказать, что именно День Независимости станет для них какой-то подходящей датой. К сожалению, у них постоянно сохраняется возможность наносить удары", — отметил он.

Ранее Фокус писал, что в преддверии осенне-зимнего периода Россия может перенести акцент ударов на критически важную инфраструктуру — тепловую генерацию, водоканалы, системы отопления и газодобычи. В Госагентстве по восстановлению предупреждали, что особенно опасными могут стать атаки на насосные станции и другие объекты водоснабжения, разрушение которых способно одновременно оставить города без воды и создать проблемы с теплоснабжением.