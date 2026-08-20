Не энергетика: в Госагентстве восстановления назвали цель обстрелов РФ в ближайшее время

Россия не оставляет попыток создать в Украине гуманитарную катастрофу и продолжает выбивать не только склады с продуктами, но и не прекращает попыток оставить страну без тепла, воды и света.

Если до этого террористическая армия РФ била по теплоэлектроцентралям (ТЭЦ), то сейчас будут уничтожать тепловую генерацию, в том числе большие котельных, уже пытается уничтожать когенерацию, рассказал глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин в беседе с "Коммерсантом".

Но самое главное — это объекты водоканалов.

"Это будет проблема №1, если мы сегодня не будем реагировать на эти намерения. Город, например, средний город, такие как Черновцы или Полтава. В этом городе есть 1-2 насосных канализационных станции… Разрушение такой станции, если она одна, — это автоматическая остановка подачи воды сразу на город. Это больницы, которые не работают, это школы, детские сады, а главное — не работает система теплообеспечения, потому что в нашем хозяйстве средние потери воды по предприятиям тепловой генерации в стране составляют более 20%. Нужно огромное количество воды, которая должна ее направляться на подпитку этих тепловых станций", — отметил он.

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Сухомлин подчеркнул, что, когда прорабатывали планы устойчивости, именно на это внимание и делали, тем более, что такого опыта, как полностью все защитить, почти ни у кого нет.

По его словам, были разные проекты. В ноябре начали строительство второго уровня защиты по генераторам в нескольких городах.

"Мы отработали на Запорожье, в Кривом Роге типовые проекты по защите таких объектов: насосных групп, многое другое, хлораторных, насосных групп, резервной генерации и по Запорожью построили примерно 16 таких объектов. Слава Богу, зиму они прошли, лето пока приходят, хотя они постоянно под ударами. И на сегодня, когда уже принимались планы устойчивости, большинство этого уже фактически обязательно к выполнению для всех городов, где есть централизованная система водоснабжения", — констатировал он.

В подтверждение слов Сухомлина о планах агрессора Главное управление разведки выпустило заявление, где говорится, что этой осенью и зимой Россия может вновь сосредоточить удары на критически важной инфраструктуре Украины, в частности на энергетике, газодобыче, водоснабжении и системах отопления.

Более того, противник уже даже разработал специальный беспилотник, предназначенный для поражения опор линий электропередач, что может создать дополнительные риски для украинской энергосистемы.

О том, что РФ планирует масштабировать удары по энергетике, предупреждает и Институт изучения войны. По мнению аналитиков, ближайшая серия атак на энергетическую инфраструктуру может начаться "через несколько недель". Ориентировочно речь идет о 24 августа, Дне Независимости: именно эту дату озвучили в правительственном Центре стратегических коммуникаций.

Ранее офицер ВСУ Андрей Онистрат призвал украинцев заранее готовиться к возможным длительным перебоям с электроснабжением и отоплением зимой. По его прогнозу, российские войска могут нанести критические удары по украинским теплоэлектростанциям уже осенью, поэтому позаботиться о необходимых запасах следует заранее.

Также Фокус писал, что в отчете ISW сообщалось о планах ВС РФ активизировать удары по энергетике и по Украине. Отмечается, что Путин надеется воспользоваться отсутствием у Украины антибаллистических ракет Patriot для продолжения войны на истощение и усиления ударов по инфраструктуре в преддверии зимы 2026–2027 годов.