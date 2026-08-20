Не енергетика: у Держагентстві відновлення назвали мету обстрілів РФ найближчим часом

Росія не припиняє спроб спричинити гуманітарну катастрофу в Україні та продовжує руйнувати не лише склади з продуктами, а й не припиняє спроб залишити країну без опалення, води та світла.

Якщо раніше терористична армія РФ завдавала ударів по теплоелектроцентралях (ТЕЦ), то зараз вона знищуватиме теплову генерацію, зокрема великі котельні, і вже намагається знищити когенерацію, розповів голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин у розмові з "Комерсантом".

Але найголовніше — це об’єкти водоканалів.

"Це стане проблемою №1, якщо ми сьогодні не відреагуємо на ці наміри. Місто, наприклад, середнє місто, таке як Чернівці чи Полтава. У цьому місті є 1–2 каналізаційні насосні станції… Руйнування такої станції, якщо вона єдина, — це автоматичне припинення подачі води одразу в місто. Це лікарні, які не працюють, це школи, дитячі садки, а головне — не працює система теплопостачання, тому що в нашому господарстві середні втрати води на підприємствах теплової генерації в країні становлять понад 20%. Потрібна величезна кількість води, яка має спрямовуватися на підживлення цих теплових станцій", — зазначив він.

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Сухомлин наголосив, що під час опрацювання планів забезпечення стійкості саме на це й звертали увагу, тим більше, що такого досвіду, як повністю все захистити, майже ніхто не має.

За його словами, були різні проекти. У листопаді розпочалося будівництво другого рівня захисту генераторів у кількох містах.

"Ми відпрацювали у Кривому Розі типові проекти щодо захисту таких об’єктів, у Запоріжжі: насосних груп, хлораторних установок, резервної генерації та багато іншого, і в Запоріжжі побудували приблизно 16 таких об’єктів. Слава Богу, зиму вони пережили, літо поки що проходять, хоча вони постійно зазнають ударів. І на сьогодні, коли вже ухвалювалися плани стійкості, більшість із цього вже фактично є обов’язковою для виконання для всіх міст, де є централізована система водопостачання", — констатував він.

На підтвердження слів Сухомлина щодо планів агресора Головне управління розвідки опублікувало заяву, в якій йдеться про те, що цієї осені та взимку Росія може знову зосередити удари на критично важливій інфраструктурі України, зокрема на енергетиці, газовидобутку, водопостачанні та системах опалення.

Більше того, противник уже навіть розробив спеціальний безпілотник, призначений для ураження опор ліній електропередач, що може створити додаткові ризики для української енергосистеми.

Про те, що РФ планує розширити масштаби ударів по енергетиці, попереджає й Інститут вивчення війни. На думку аналітиків, найближча серія атак на енергетичну інфраструктуру може розпочатися "через кілька тижнів". Орієнтовно мова йде про 24 серпня, День Незалежності: саме цю дату озвучили в урядовому Центрі стратегічних комунікацій.

Раніше офіцер ЗСУ Андрій Онистрат закликав українців заздалегідь готуватися до можливих тривалих перебоїв з електропостачанням та опаленням взимку. За його прогнозом, російські війська можуть завдати критичних ударів по українських теплоелектростанціях уже восени, тому подбати про необхідні запаси слід заздалегідь.

Також Фокус повідомляв, що у звіті ISW йшлося про плани ЗС РФ активізувати удари по енергетиці та по Україні. Зазначається, що Путін сподівається скористатися відсутністю в України антибалістичних ракет Patriot для продовження війни на виснаження та посилення ударів по інфраструктурі напередодні зими 2026–2027 років.