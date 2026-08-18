Даже разработали специальный дрон для атак: в ГУР раскрыли, по каким объектам будет бить РФ этой зимой

Этой осенью и зимой Россия может вновь сосредоточить удары на критически важной инфраструктуре Украины, в частности на энергетике, газодобыче, водоснабжении и системах отопления. Более того, противник уже даже разработал специальный беспилотник, предназначенный для поражения опор линий электропередач, что может создать дополнительные риски для украинской энергосистемы.

Как рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина", российские военные продолжают готовиться к новым атакам, а основные цели врага остаются прежними. По данным разведки, речь идет о:

предприятия оборонно-промышленного комплекса;

военные объекты;

энергетическую и логистическую инфраструктуру;

а также автозаправочные станции.

Тем не менее предполагается, что Россия не ограничивается ударами по военным объектам. Даже сейчас оккупанты продолжают систематически наносить удары по гражданской и критически важной инфраструктуре, чтобы создать проблемы с базовыми услугами для населения. И все же особенно опасным периодом станут осень и зима, когда стабильная работа энергетики и систем отопления имеет критическое значение.

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По словам Скибицкого, именно электроснабжение и отопление могут стать одними из главных направлений российских атак в холодное время года. И, что интересно, Россия уже ищет новые способы нанесения ущерба энергетической инфраструктуре и использует для этого специально разработанные беспилотники.

Как сообщил представитель ГУР, недавно россияне создали дрон, предназначенный именно для поражения электрических опор. В конструкции беспилотника предусмотрен взрывной элемент, способный перерезать металл. Таким образом, даже один такой аппарат может быть использован для повреждения опоры линии электропередачи и нарушения ее работы.

При этом Скибицкий подчеркнул, что перечень основных целей России не изменился, и украинская разведка продолжает отслеживать действия противника и пытается своевременно выявлять подготовку к новым ударам.

Для этого ГУР анализирует разведывательную деятельность России на территории Украины и использует, в частности, спутниковые данные. Космические аппараты позволяют наблюдать за объектами критической инфраструктуры в различных регионах и фиксировать изменения, которые могут свидетельствовать о подготовке противника к атакам.

Особую угрозу представляют объекты газовой инфраструктуры. Скибицкий отметил, что осенью и зимой Россия может вновь наносить удары по газотранспортной системе и предприятиям, занимающимся добычей газа. Прежде всего речь идет о Полтавской и Харьковской областях, которые уже становились целями российских атак.

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В то же время российские удары по газовой инфраструктуре продолжаются уже сейчас. По данным "Нафтогаза", только за одну неделю оккупанты 13 раз атаковали объекты компании. Всего с начала 2026 года количество таких ударов уже достигло 293.

Из-за обстрелов Украина потеряла часть добычи газа, а работу отдельных мощностей пришлось остановить. Это создает дополнительную нагрузку на подготовку страны к отопительному сезону, поскольку газ остается одним из ключевых ресурсов для перезимовки.

Несмотря на российские атаки, Украина продолжает накапливать газ в подземных хранилищах. По состоянию на середину августа там уже хранилось более 13 млрд кубометров газа, что превышает минимальный объем, установленный государством как необходимый для начала отопительного сезона.

Однако энергетика и газовая система — не единственные объекты, которые могут оказаться под угрозой. По словам Скибицкого, Россия также может атаковать водную инфраструктуру. Таким образом, в преддверии зимы украинские службы готовятся к возможным ударам сразу по нескольким критически важным сферам.

Основная цель таких атак — усложнить жизнь гражданского населения и создать максимальные проблемы в работе украинских городов в холодное время года. Именно поэтому украинская разведка заранее отслеживает подготовку России и передает соответствующую информацию для усиления защиты критически важной инфраструктуры.

Ранее офицер ВСУ Андрей Онистрат призвал украинцев заранее готовиться к возможным длительным перебоям с электроснабжением и отоплением зимой. По его прогнозу, российские войска могут нанести критические удары по украинским теплоэлектростанциям уже осенью, поэтому позаботиться о необходимых запасах следует заранее.

Также Фокус писал, что в отчете ISW сообщалось о планах ВС РФ активизировать удары по энергетике и по Украине. Отмечается, что Путин надеется воспользоваться отсутствием у Украины антибаллистических ракет Patriot для продолжения войны на истощение и усиления ударов по инфраструктуре в преддверии зимы 2026–2027 годов.