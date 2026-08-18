Навіть розробили спеціальний дрон для атак: у ГУР розкрили, по яких об'єктах битиме РФ цієї зими

Цієї осені та взимку Росія може знову зосередити удари на критичній інфраструктурі України, зокрема на енергетиці, газовидобутку, водопостачанні та системах опалення. Ба більше, ворог вже навіть розробив спеціальний безпілотник, призначений для ураження опор ліній електропередач, що може створити додаткові ризики для української енергосистеми.

Як розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна", російські військові продовжують готуватися до нових атак, а основні цілі ворога залишаються незмінними. За даними розвідки, йдеться про:

підприємства оборонно-промислового комплексу;

військові об'єкти;

енергетичну та логістичну інфраструктуру;

а також автозаправні станції.

Та все ж, припускається, що Росія не обмежується ударами по військових цілях. Навіть зараз окупанти продовжують систематично атакувати цивільну та критичну інфраструктуру,аби створити проблеми з базовими послугами для населення. Та все ж особливо небезпечним періодом стане осінь і зима, коли стабільна робота енергетики та систем опалення має критичне значення.

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За словами Скібіцького, саме електропостачання та опалення можуть стати одними з головних напрямків російських атак у холодний період. І, що цікаво, Росія вже шукає нові способи пошкодження енергетичної інфраструктури та використовує для цього спеціально розроблені безпілотники.

Як розповів представник ГУР, нещодавно росіяни створили дрон, призначений саме для ураження електричних опор. У конструкції безпілотника передбачений вибуховий елемент, який здатен перерізати метал. Так, навіть один такий апарат може бути використаний для пошкодження опори лінії електропередач та порушення її роботи.

При цьому Скібіцький наголосив, що перелік основних цілей Росії не змінився, і українська розвідка продовжує відстежувати дії противника та намагається завчасно виявляти підготовку до нових ударів.

Для цього ГУР аналізує розвідувальну діяльність Росії на території України та використовує, зокрема, супутникові дані. Космічні апарати дозволяють спостерігати за об'єктами критичної інфраструктури в різних регіонах і фіксувати зміни, які можуть свідчити про підготовку ворога до атак.

Окрему загрозу становлять об'єкти газової інфраструктури. Скібіцький зазначив, що восени та взимку Росія може знову завдавати ударів по газотранспортній системі та підприємствах, які займаються видобутком газу. Насамперед ідеться про Полтавську та Харківську області, які вже ставали цілями російських атак.

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Водночас російські удари по газовій інфраструктурі продовжуються вже зараз. За даними "Нафтогазу", лише за один тиждень окупанти 13 разів атакували об'єкти компанії. Загалом від початку 2026 року кількість таких ударів уже сягнула 293.

Через обстріли Україна втратила частину газовидобутку, а роботу окремих потужностей довелося зупинити. Це створює додаткове навантаження на підготовку країни до опалювального сезону, оскільки газ залишається одним із ключових ресурсів для проходження зими.

Попри російські атаки, Україна продовжує накопичувати газ у підземних сховищах. Станом на середину серпня там уже зберігалося понад 13 млрд кубометрів ресурсу, що перевищує мінімальний обсяг, визначений державою як необхідний для початку опалювального сезону.

Однак енергетика та газова система — не єдині об'єкти, які можуть опинитися під загрозою. За словами Скібіцького, Росія також може атакувати водну інфраструктуру. Таким чином, напередодні зими українські служби готуються до можливих ударів одразу по кількох критично важливих сферах.

Основна мета таких атак — ускладнити життя цивільного населення та створити максимальні проблеми в роботі українських міст у холодний період. Саме тому українська розвідка заздалегідь відстежує підготовку Росії та передає відповідну інформацію для посилення захисту критичної інфраструктури.

Раніше, офіцер ЗСУ Андрій Оністрат закликав українців заздалегідь готуватися до можливих тривалих перебоїв з електроенергією та опаленням узимку. За його прогнозом, російські війська можуть завдати критичних ударів по українських теплоелектростанціях уже восени, тому подбати про необхідні запаси варто завчасно.

Також Фокус писав, що у звіті ISW розповідали про плани ЗС РФ активізувати удари по енергетиці та по Україні. Зазначається, що Путін сподівається використати відсутність в України антибалістичних ракет Patriot для продовження війни на виснаження та посилення ударів по інфраструктурі напередодні зими 2026-2027.