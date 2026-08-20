Вперше після місяців паузи: РФ атакувала критичну інфраструктуру Києва, є перебої з гарячою водою

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що під час денного удару Росія цілилась по об'єкту критичної інфраструктури. Згідно з даними Кличка, почались перебої з гарячою водою у двох районах на північному сході столиці. Які наслідки російського обстрілу, який стався близько 16-17 години 20 серпня?

Росіяни вперше після кількамісячної паузи вдарили по критичній інфраструктурі Києва, повідомив Кличко у Telegram-каналі. Після російської атаки зникла гаряча вода у жителів Деснянського району і також у частини Дніпровського району.

У дописі міського голови не вказано, по якому саме об'єкти інфраструктури вдарили росіяни, щоб після цього у частини киян зникла гаряча вода.

"Фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури", — написав мер.

Удар по Києву — Кличко про атаку РФ на інфраструктуру вдень 20 серпня Фото: Скриншот

На сторінках соцмереж Київської міської військової адміністрації поки не відшукалось інформації про наслідки денної атаки РФ по столиці. Тим часом Повітряні сили ЗСУ о 17:03 попередили, що з Чернігівщини летить реактивний дрон, який рухається у напрямку Київського водосховища, Вишгорода, Києва, Броварів. Крім того, о 19:14 з'явилась інформація про ще два реактивних БпЛА, які загрожували Київській та Житомирській областям.

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Удар по Києву — деталі атаки вдень 20 серпня

Зазначимо, Фокус писав про перебіг денного удару по Києву. Столичні пабліки писали про російських дрон, який петляв над Києвом та передмістями. Згодом люди зафіксували звук гучного вибуху, і також з'явились кадри зі стовпом диму. Після цього Віталій Кличко повідомив, що сталось падіння уламків у Голосіївському районі, які пошкодили будівлю бізнес-центру. Згодом міський голова додав інформацію про трьох постраждалих: одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Тим часом раніше у мережі повідомили про наслідки удару по Києву та Київській області. З'ясувалось, що внаслідок повітряної атаки РФ згоріли склади "Фора", "Файні льоди", "Yves Rocher Україна", Українського Червоного Хреста. Також стало відомо про пожежу на нафтобазі мережі заправок KLO. Згодом надійшла інформація про знищення складів торгівельних мереж VARUS та "ЕКО маркету": на фото з місця подій — десятиметрової висоти ангари, які вщент згоріли. Постраждалі компанії пояснили, що можуть бути перебої з деякими товарами, але намагаються впоратись з дефіцитом.

Військова адміністрація та органи влади розповіли про інші об'єкти, уражені під час нічного удару РФ 20 серпня. З'ясувалось, що росіяни пошкодили дитячу лікарню, школу та житлові будинки. Згідно з попередніми даними, загинуло 15 українців, отримали поранення 98: 21 серпня у Києві оголосили день жалоби.

Нагадуємо, 20 серпня Фокус зібрав інформацію про останні удари РФ по Україні та отримав пояснення експертів щодо нової тактики повітряних атак.