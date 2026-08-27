РФ вдарила по Україні балістикою та дронами: що відомо про наслідки

У ніч на 27 серпня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву та Київській області. Також під ударом опинилися Чернігівська область, Херсон, Одеса та інші регіони.

Для атаки противник застосував, серед іншого, балістичні ракети та реактивні дрони. Балістику було запущено з Брянська, Курська, Воронежа, Таганрога, Криму та Мілерово

Про перший ракетний обстріл Києва Повітряні сили України повідомили о 03:02, зафіксувавши проліт ракети через Чернігівську область у напрямку Києва.

Через годину у столиці було оголошено повторну повітряну тривогу.

Після цього в місті пролунало кілька вибухів. За інформацією пабліку "Ей, Київ", у столиці та області було застосовано приблизно вісім ракет, імовірно, С-400.

За повідомленнями Київської міської військової адміністрації, у Подільському районі уламки впали у дворі житлового будинку. Чи є постраждалі та скільки їх — з’ясовується. Також повідомляється, що у Шевченківському районі міста зафіксовано падіння уламка на території навчального закладу.

Відео дня

Вранці Київська область продовжувала зазнавати атак реактивних дронів. У соцмережах очевидці повідомляють про вибухи в Борисполі та про те, що, ймовірно, горить "Епіцентр". У мережі вже публікують кадри, на яких над містом піднімається величезний стовп диму.

За попередньою інформацією, основною метою удару противника була енергетика.

Обстріл Одеси

За інформацією голови Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, місто майже всю ніч перебувало під обстрілом. У результаті атаки було пошкоджено інфраструктуру, навчальний заклад та багатоповерховий будинок.

Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Новина доповнюється.