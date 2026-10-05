Інноваційні технології: в ПС ЗСУ повідомили про перші збиття реактивних дронів із турелей

Росія, поряд зі звичайними "Шахедами", почала активно застосовувати реактивні дрони для ударів по території України, користуючись тим, що поки що немає достатньо ефективної протидії їм. Однак, схоже, це добігає кінця.

Військові вже фіксують успішні збиття реактивних дронів, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у ефірі телемарафону.

За його словами, за останні дві ночі росіяни запустили близько півсотні реактивних безпілотників, і вже є перші випадки збиття цих повітряних цілей з роботизованих турелей, які зараз встановлюють, зокрема, і на мостах.

"Вже є випадки збиття навіть реактивних БпЛА, навіть "Герань-5", саме з тих турелей. […] Застосування інноваційних технологій — штучного інтелекту — виключило людську помилку. При збиванні використовується саме машинний зір. Штучний інтелект дозволяє працювати навіть з реактивними БпЛА", — підкреслив Ігнат.

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Ігнат розповів про успішне застосування турелей (з 07:25)

Водночас він все ж зазначає, що радіус дії цих роботизованих турелей невеликий, оскільки основним засобом ураження в них є кулемет.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що в Києві вже встановлено понад 12 автоматизованих турелей, призначених для збивання дронів. Ще 8 таких установок мають з’явитися в столичному регіоні.

Він також похвалився, що український далекобійний реактивний безпілотник "Барс" продемонстрував найвищий відсоток збитих ворожих цілей — близько 30 %. Політик запевняє, що найближчим часом Київ отримає 2 тисячі крилатих ракет-дронів "Барс", які виробляються спільно з Німеччиною.

Нагадаємо, українські розробники створили нову малогабаритну ракету під назвою "Ніка", що має збивати російські реактивні дрони.

Також повідомлялося про те, як росіяни модифікували реактивні дрони для завдання максимальної шкоди.