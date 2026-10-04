Україна готує нову зброю проти реактивних БПЛА: Зеленський розкрив деталі про ракету "Ніка"

Україна невдовзі випробовуватиме ракету, яка призначена для протидії реактивним дронам. Вона отримала назву "Ніка" на честь давньогрецької богині перемоги.

Українські розробники створили нову малу ракету під назвою "Ніка", яка повинна збивати російські реактивні дрони. Про це, як інформує "Суспільне", повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ.

За словами Зеленського, дана розробка є спільним українсько-німецьким проєктом.

"З'являється у нас нова мала ракета "Ніка" проти реактивних "Шахедів". Всі позитивно, німці і ми, позитивно реагуємо", — зазначив глава держави, додавши, що незабаром повинні відбутися випробування нової зброї та оцінка її ефективності.

Також Зеленський повідомив про успішний випробування нового перехоплювача "Спис", який також було створено спільно з німецькими конструкторами.

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"Важливо, що сьогодні ми чули про тест нашого нового перехоплювача, німецько-український перехоплювач "Спис". Був позитивний тест", — розповів президент.

Український аналог Starlink

Окрім того, за словами Зеленського, в Україні розробляють супутникову систему зв'язку, аналогічну Starlink, повідомляє "РБК-Україна".

Президент відмовився розкривати подробиці нового проєкту, який має назву Similar, але наголосив, що було б справедливо надати Україні можливість використання супутникового інтернету для ударів по території Росії.

"Чому справедливо? Тому що ми знаємо, що деякі держави будуть ділитися з Росією відповідними технологіями в кінці цього року, на початку наступного", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський інформував, що у Києві встановили понад 12 автоматизованих турелей, які призначені для збиття реактивних дронів. Ще 8 подібних установок мають з'явитися у області.

Також президент розповідав, що Вашингтон запропонував до кінця жовтня провести тристоронню зустріч України, Росії та США. Київ погодився та очікує на відповідь Москви.