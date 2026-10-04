Украина готовит новое оружие против реактивных БПЛА: Зеленский раскрыл детали о ракете "Ника"

В ближайшее время Украина проведет испытания ракеты, предназначенной для противодействия реактивным дронам. Она получила название "Ника" в честь древнегреческой богини победы.

Украинские разработчики создали новую малогабаритную ракету под названием "Ника", которая должна сбивать российские реактивные дроны. Об этом, как сообщает "Суспильне", сообщил президент Владимир Зеленский во время беседы с представителями СМИ.

По словам Зеленского, данная разработка представляет собой совместный украинско-немецкий проект.

"У нас появляется новая малогабаритная ракета "Ника" для борьбы с реактивными "Шахедами". Все — и немцы, и мы — положительно реагируем", — отметил глава государства, добавив, что в ближайшее время должны состояться испытания нового оружия и оценка его эффективности.

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Кроме того, Зеленский сообщил об успешных испытаниях нового перехватчика "Спыс", который также был разработан совместно с немецкими конструкторами.

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"Важно, что сегодня мы услышали о испытании нашего нового перехватчика — немецко-украинского перехватчика "Спыс". Испытание прошло успешно", — рассказал президент.

Украинский аналог Starlink

Кроме того, по словам Зеленского, в Украине разрабатывают спутниковую систему связи, аналогичную Starlink, сообщает "РБК-Украина".

Президент отказался раскрывать подробности нового проекта под названием Similar, но подчеркнул, что было бы справедливо предоставить Украине возможность использовать спутниковый интернет для нанесения ударов по территории России.

"Почему это справедливо? Потому что мы знаем, что некоторые государства будут делиться с Россией соответствующими технологиями в конце этого года, в начале следующего", — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский сообщил, что в Киеве установлено более 12 автоматизированных турелей, предназначенных для сбивания реактивных дронов. Еще 8 подобных установок должны появиться в области.

Кроме того, президент сообщил, что Вашингтон предложил до конца октября провести трехстороннюю встречу с участием Украины, России и США. Киев дал согласие и ожидает ответа от Москвы.