Встреча РФ, США и Украины может состояться до конца октября: Зеленский рассказал о предложении

В ближайшее время может состояться трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и Соединёнными Штатами. Такой формат предложили в Вашингтоне.

США предложили провести трехстороннюю встречу с участием Украины, России и США до конца октября. Об этом во время совместного брифинга с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что в субботу, 3 октября, он беседовал с американской переговорной группой, которая предложила до конца текущего месяца провести техническую трехстороннюю встречу между странами. Украина, подтвердил Зеленский, готова поддержать такой формат и открыта для проведения встречи в Объединённых Арабских Эмиратах или другой стране, которую предложит американская сторона.

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"Мы положительно относимся к переговорам", — подчеркнул политик, добавив, что ожидает ответа от РФ.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил иностранным СМИ, что Владимир Путин значительно расширил перечень гражданских объектов в Украине, которые могут стать целями для российских военных. Новая военная доктрина, утвержденная главой Кремля, снимает все запреты на удары по гражданской и критической инфраструктуре.

Министерство обороны РФ также пообещало, что удары по Украине будут усилены.

3 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев озвучил позицию Кремля по поводу войны в Украине, заявив, что для достижения мира Москва требует от Украины нейтрального статуса, отказа от ядерного оружия и признания оккупированных территорий российскими.