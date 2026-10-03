Правил ведения войны больше нет: Зеленский рассказал, как Путин изменил цели ударов

Владимир Путин расширил круг объектов для атак, оказавшись от всех правил ведения войны. В преддверии зимы глава Кремля хочет заставить жителей Украины покинуть свои дома.

Глава Кремля Владимир Путин значительно расширил круг гражданских объектов в Украине, которые можно атаковать российским военным. Об этом в интервью Reuters заявил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные, полученные украинской разведкой.

Новая военная доктрина позволяет российским военным атаковать инфраструктуру, логистику, дороги, школы, больницы, чтобы заставить людей покинуть Киев и другие города, в которых они живут.

По словам Зеленского, движущей силой изменения политики стало желание Путина казаться сильным в то время, когда его армия теряет позиции в ключевом прифронтовом регионе и несет более высокие потери.

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В ответ Украина нарастит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявил Зеленский.

РФ может атаковать крупнейшие города Украины

Как, в свою очередь пишет FT, Зеленский заявил, что Владимир Путин в сентябре приказал своим военачальникам отказаться от прежних правил ведения войны, после чего Россия ужесточила авиаудары по гражданским объектам.

Президент Украины заявил, что Россия готовится усилить атаки на Киев, Харьков и Одессу, чтобы изолировать их от остальной части страны с наступлением зимы. Кроме того, в плане России фигурирует и Львов, являющийся важнейшим логистическим узлом вблизи польской границы.

Украинские официальные лица также заявили изданию, что Москва намерена нанести удары по украинским АЭС, чтобы отключить их от энергосистемы, таким образом усилив давление на Киев для уступок России в начале 2027 года.

Ранее с журналистами испанского издания El País Владимир Зеленский заявил, что стратегия эскалации Кремля имеет четкий временной и политический ориентир — промежуточные выборы в США.

Также Фокус писал, что американский Институт изучения войны поймал Путина на лжи относительно ситуации на фронте. Российские оккупанты не только не захватывают новые территории, но и, напротив, теряют их.