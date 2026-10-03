Правил ведення війни більше немає: Зеленський розповів, як Путін змінив цілі ударів

Володимир Путін розширив коло об’єктів для атак, порушивши всі правила ведення війни. Напередодні зими глава Кремля хоче змусити мешканців України покинути свої домівки.

Глава Кремля Володимир Путін значно розширив перелік цивільних об’єктів в Україні, які можуть стати ціллю для російських військових. Про це в інтерв’ю Reuters заявив президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані, отримані українською розвідкою.

Нова військова доктрина дозволяє російським військовим наносити удари по інфраструктурі, логістиці, дорогах, школах, лікарнях, щоб змусити людей покинути Київ та інші міста, в яких вони мешкають.

За словами Зеленського, рушійною силою зміни політики стало бажання Путіна здаватися сильним у той час, коли його армія втрачає позиції в ключовому прифронтовому регіоні та зазнає більших втрат.

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У відповідь Україна посилить удари по російських нафтопереробних заводах, заявив Зеленський.

Росія може атакувати найбільші міста України

Як, у свою чергу, пише FT, Зеленський заявив, що Володимир Путін у вересні наказав своїм воєначальникам відмовитися від колишніх правил ведення війни, після чого Росія посилила авіаудари по цивільних об’єктах.

Президент України заявив, що Росія готується посилити атаки на Київ, Харків та Одесу, щоб ізолювати їх від решти країни з настанням зими. Крім того, у планах Росії фігурує й Львів, який є найважливішим логістичним вузлом поблизу польського кордону.

Українські офіційні особи також заявили виданню, що Москва має намір завдати ударів по українських АЕС, щоб відключити їх від енергосистеми, тим самим посиливши тиск на Київ з метою домогтися поступок від Росії на початку 2027 року.

Раніше у розмові з журналістами іспанського видання El País Володимир Зеленський заявив, що стратегія ескалації Кремля має чіткий часовий та політичний орієнтир — проміжні вибори у США.

Також Фокус писав, що американський Інститут вивчення війни викрив Путіна у брехні щодо ситуації на фронті. Російські окупанти не тільки не захоплюють нові території, а й, навпаки, втрачають їх.