Путін вчергове збрехав про "успіхи СВО": скільки території відвоювали ЗСУ, — ISW

Інститут вивчення війни вчергове впіймав диктатора Путіна на брехні щодо ситуації на фронті. Окупанти РФ не те що не захоплюють нових територій, а навпаки — втрачають.

В ISW проаналізували зміни лінії фронту та дійшли висновку, що заяви Путіна про захоплення армією РФ 1301 кв. км території України — вигадка. За підрахунками інституту, у вересні російські війська мали чисті територіальні втрати у 80,81 кв. км.

Аналітики окремо врахували ситуації, коли російські військові просувалися на окремих ділянках, але не встановлювали там контроль. За такого підходу чисті територіальні втрати РФ у вересні становили 175,18 кв. км.

Скільки території відвоювали ЗСУ у російських окупантів Фото: ISW

Що кажуть про заяви Кремля

В ISW вважають, що озвучені Путіним цифри створюють викривлене уявлення про перебіг бойових дій і масштаб російського наступу. Аналітики назвали такі твердження частиною когнітивної війни Кремля, метою якої, за їхньою оцінкою, є представлення російського наступу значно масштабнішим, ніж він є насправді.

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Водночас в ISW наголосили, що не можуть встановити, чи знає Путін про невідповідність озвучених ним цифр даним про ситуацію на фронті. Аналітики припускають, що російський диктатор може отримувати викривлену інформацію про перебіг бойових дій. На думку ISW, однією з причин цього може бути практика приховування невдач і подання керівництву зручної інформації, яка, за оцінкою інституту, є частиною російської військової командної культури.

Що прогнозують в ISW

Аналітики вважають, що російський план на найближче майбутнє передбачає широкомасштабні удари по водній інфраструктурі України, щоб зрештою відрізати великі міста від електроенергії, тепла та водопостачання.

Російські удари, які наносяться вже зараз, спрямовані на те, щоб завдати сильного болю українському населенню у великих містах, а ймовірно, також спрямовані на те, щоб вбити клин між солдатами на передовій та українським населенням. Кремль також може сподіватися створити політичну кризу для Зеленського протягом наступної зими, зазначили в ISW.

Раніше ми повідомляли, що зараз Путін робить все можливе, щоб змусити киян покинути столицю України. Президент Зеленський заявив, що стратегія ескалації Кремля має чіткий часовий і політичний орієнтир – проміжні вибори у США.

Також окупанти почали масований обстріл мостів у Києві. Загалом упродовж лише 1 жовтня росіяни тричі атакували Південний міст, через що здійнялася пожежа, а рух метро та наземного громадського транспорту на ньому було зупинено.

Тим часом у Верховній Раді обговорюють, як забезпечити сполучення між правим і лівим берегами Києва у разі серйозного пошкодження мостів через Дніпро. Серед запропонованих варіантів — поромні та понтонні переправи, збільшення кількості автобусів і обмеження руху приватного транспорту.