Путин в очередной раз солгал об "успехах СВО": сколько территории отвоевали ВСУ, — ISW

Институт изучения войны в очередной раз поймал диктатора Путина на лжи относительно ситуации на фронте. Оккупанты РФ не только не захватывают новые территории, но и, напротив, теряют их.

В ISW проанализировали изменения линии фронта и пришли к выводу, что заявления Путина о захвате армией РФ 1301 кв. км территории Украины — вымысел. По подсчетам института, в сентябре российские войска понесли чистые территориальные потери в размере 80,81 кв. км.

Аналитики отдельно учли ситуации, когда российские военные продвигались на отдельных участках, но не устанавливали там контроль. При таком подходе чистые территориальные потери РФ в сентябре составили 175,18 кв. км.

Какую территорию отбили ВСУ у российских оккупантов Фото: ISW

Что говорят о заявлениях Кремля

В ISW считают, что озвученные Путиным цифры создают искажённое представление о ходе боевых действий и масштабах российского наступления. Аналитики назвали такие утверждения частью когнитивной войны Кремля, целью которой, по их оценке, является представление российского наступления гораздо более масштабным, чем оно есть на самом деле.

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В то же время в ISW подчеркнули, что не могут установить, знает ли Путин о несоответствии озвученных им цифр данным о ситуации на фронте. Аналитики предполагают, что российский диктатор может получать искаженную информацию о ходе боевых действий. По мнению ISW, одной из причин этого может быть практика сокрытия неудач и представления руководству удобной информации, которая, по оценке института, является частью российской военной командной культуры.

Что прогнозируют в ISW

Аналитики полагают, что российский план на ближайшее будущее предусматривает широкомасштабные удары по водной инфраструктуре Украины, чтобы в конечном итоге отрезать крупные города от электроэнергии, тепла и водоснабжения.

Российские удары, наносимые уже сейчас, направлены на то, чтобы причинить сильную боль украинскому населению в крупных городах, а также, вероятно, на то, чтобы вбить клин между солдатами на передовой и украинским населением. Кремль также может надеяться спровоцировать политический кризис для Зеленского в течение следующей зимы, отметили в ISW.

Ранее мы сообщали, что в настоящее время Путин делает всё возможное, чтобы заставить киевлян покинуть столицу Украины. Президент Зеленский заявил, что стратегия эскалации Кремля имеет четкий временной и политический ориентир — промежуточные выборы в США.

Кроме того, оккупанты начали массированный обстрел мостов в Киеве. Всего только 1 октября россияне трижды атаковали Южный мост, в результате чего возник пожар, а движение метро и наземного общественного транспорта по нему было приостановлено.

Тем временем в Верховной Раде обсуждают, как обеспечить сообщение между правым и левым берегами Киева в случае серьезного повреждения мостов через Днепр. Среди предложенных вариантов — паромные и понтонные переправы, увеличение количества автобусов и ограничение движения частного транспорта.