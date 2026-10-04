Удары будут усилены: в Минобороны РФ пообещали эскалацию в Украине

Накануне в интервью Reuters президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на новую тактику атак России.

В российском Минобороны эти слова услышали и разразились новыми угрозами. В частности прозвучало заявление, что Вооруженные силы РФ усилят удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины:

"После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и в других областях Украины будут усилены. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность".

В ведомстве следуют тактике кремлевского диктатора Владимира Путина, который заявлял, что Украина первой начала атаковать РФ и сама виновата в том, что Россия "отвечает".

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"Минобороны России напоминает, что наносит массированные удары по Киеву и другим украинским регионам именно в ответ на действия главаря киевского режима", — говорится в заявлении.

В интервью Reuters Зеленский констатировал, что глава Кремля Владимир Путин значительно расширил круг гражданских объектов в Украине, которые можно атаковать российским военным. Новая военная доктрина позволяет ВС РФ атаковать инфраструктуру, логистику, дороги, школы, больницы, чтобы заставить людей покинуть Киев и другие города, в которых они живут.

Напомним, Зеленский заявил, что стратегия эскалации Кремля имеет четкий временной и политический ориентир — промежуточные выборы в США.

Также сообщалось, что американский Институт изучения войны поймал Путина на лжи относительно ситуации на фронте. Российские оккупанты не только не захватывают новые территории, но и, напротив, теряют их.