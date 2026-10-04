Удари будуть посилені: у Міноборони РФ пообіцяли ескалацію в Україні

Напередодні в інтерв’ю Reuters президент України Володимир Зеленський заявив, що країна посилить удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на нову тактику атак Росії.

У російському Міноборони ці слова почули й відреагували новими погрозами. Зокрема, пролунала заява про те, що Збройні сили РФ посилять удари по військових та військово-промислових об’єктах у Києві та інших областях України:

"Після сьогоднішньої заяви Зеленського удари Збройних сил Російської Федерації по військових та військово-промислових об’єктах, а також пов’язаній з ними інфраструктурі в Києві та в інших областях України будуть посилені. Населення України має звинувачувати в цьому лише главу київського режиму. Саме Зеленський несе за це повну особисту та політичну відповідальність".

У відомстві дотримуються тактики кремлівського диктатора Володимира Путіна, який заявляв, що Україна першою почала атакувати РФ і сама винна в тому, що Росія "відповідає".

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"Міноборони Росії нагадує, що завдає масованих ударів по Києву та інших українських регіонах саме у відповідь на дії ватажка київського режиму", — йдеться у заяві.

У інтерв’ю Reuters Зеленський зазначив, що глава Кремля Володимир Путін значно розширив коло цивільних об’єктів в Україні, які можуть стати мішенями для російських військових. Нова військова доктрина дозволяє ВС РФ атакувати інфраструктуру, логістику, дороги, школи, лікарні, щоб змусити людей покинути Київ та інші міста, в яких вони живуть.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що стратегія ескалації Кремля має чіткий часовий та політичний орієнтир — проміжні вибори у США.

Також повідомлялося, що американський Інститут вивчення війни викрив Путіна у брехні щодо ситуації на фронті. Російські окупанти не тільки не захоплюють нові території, а й, навпаки, втрачають їх.