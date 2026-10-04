"Киев должен это принять": Медведев озвучил требования для "устойчивого мира" в Украине

Дмитрий Медведев заявил, что Москва требует от Украины нейтрального статуса, отказа от ядерного оружия и признания оккупированных территорий российскими.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 3 октября в очередной раз озвучил позицию Кремля по поводу войны в Украине. В своем заявлении российский чиновник повторил требования, которые Россия считает необходимыми для "устойчивого политического урегулирования" войны в Украине. Свою позицию Медведев изложил в интервью Государственной телерадиокомпании Ирана, сообщило российское государственное агентство ТАСС.

По словам российского чиновника, Москва настаивает лишь на трёх ключевых пунктах.

Прежде всего, Россию устроит только нейтральный и безъядерный статус Украины. Медведев считает необходимым вернуться к принципам, которые, по его мнению, были заложены в украинской Конституции, Декларации о государственном суверенитете и других документах 1990-х годов.

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"Это, прежде всего, нейтральный, безъядерный и независимый статус государства Украина", — сказал Медведев.

Вторым пунктом он назвал культурно-политические уступки, а именно отказ Украины от того, что российские власти называют "националистическим курсом".

"Во-вторых, отказ от националистического курса нынешнего режима в Украине и осуждение практики запрета русского языка, запрета вообще всего русского — это одно из условий такого урегулирования", — заявил он.

Отдельно Медведев заявил о территориальных уступках. По его словам, Украина должна согласиться на передачу под российскую юрисдикцию территорий, которые РФ включила в свою Конституцию после незаконной аннексии украинских регионов. При этом Москва не обладает международно признанным суверенитетом над этими территориями, а попытка их аннексии была осуждена Генеральной Ассамблеей ООН.

"Ну и, в-третьих, это передача в российскую юрисдикцию того, что закреплено в Конституции России. А именно территорий в Донбассе и в некоторых других новых регионах. То есть восстановление российского суверенитета", — сказал он.

Таким образом, озвученные Медведевым требования предполагают фактический отказ Украины от евроатлантического курса, безъядерный статус и признание Россией оккупированных украинских территорий частью РФ.

Заместитель председателя Совбеза РФ подчеркнул, что Россия стремится достичь этих целей дипломатическим путем, однако в случае отказа Украины намерена продолжать боевые действия.

"Если этого не произойдет, мы сделаем это военным путем", — прямо заявил Медведев в беседе с иранскими журналистами.

При этом Медведев представил озвученные требования как позицию России, которую ранее якобы уже сформулировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, эти условия "хорошо известны".

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Россия изменила подход к ударам по Украине и расширила перечень возможных целей. По его словам, российские войска могут наносить удары по инфраструктуре, логистике, дорогам, школам и больницам, чтобы заставить людей покидать города. В ответ Украина, по словам Зеленского, усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Также мы писали, что Россия планирует потратить на военные нужды в 2027 году 17,1 трлн рублей, что более чем на 40 % превышает запланированные расходы на 2026 год. Такие бюджетные планы Кремля свидетельствуют о подготовке к длительному продолжению войны против Украины. В следующие два года военные расходы РФ, по прогнозам, будут оставаться на уровне более 16 трлн рублей.