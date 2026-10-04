"Київ повинен це прийняти": Медведєв озвучив вимоги для "стійкого миру" в Україні

Дмитро Медведєв заявив, що Москва вимагає від України нейтрального статусу, відмови від ядерної зброї та визнання окупованих територій російськими.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 3 жовтня вкотре озвучив позицію Кремля щодо війни в Україні. У своїй заяві російський чиновник повторив вимоги, які Росія вважає необхідними для "стійкого політичного врегулювання" війни в Україні. Свою позицію Медведєв виклав в інтерв'ю Державній телерадіокомпанії Ірану, повідомило російське державне агентство ТАСС.

За словами російського посадовця, Москва наполягає лише на трьох ключових пунктах.

Насамперед Росію влаштує лише нейтральний та без'ядерний статус України. Медведєв вважає за необхідне повернутись до принципів, які, на його думку, були закладені в українській Конституції, Декларації про державний суверенітет та інших документах 1990-х років.

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"Це перш за все нейтральний, неядерний, незалежний статус держави Україна", — сказав Медведєв.

Другим пунктом він назвав культурно-політичні поступки, а саме відмову України від того, що російська влада називає "націоналістичним курсом".

"По-друге, відмова від націоналістичного курсу нинішнього режиму в Україні та засудження практики заборони російської мови, заборони взагалі на все російське, російське як одна з умов такого врегулювання", — заявив він.

Окремо Медведєв заявив про територіальні поступки. За його словами, Україна має погодитися на передачу під російську юрисдикцію територій, які РФ внесла до своєї Конституції після незаконної анексії українських регіонів. При цьому Москва не має міжнародно визнаного суверенітету над цими територіями, а спроба їх анексії була засуджена Генеральною Асамблеєю ООН.

"Ну і, по-третє, це передача в російську юрисдикцію того, що встановлено в Конституції Росії. А саме територій у Донбасі та в деяких інших нових регіонах. Тобто відновлення російського суверенітету", — сказав він.

Таким чином, озвучені Медведєвим вимоги передбачають фактичну відмову України від євроатлантичного курсу, без'ядерний статус і визнання Росією окупованих українських територій частиною РФ.

Заступник голови Радбезу РФ підкреслив, що Росія прагне досягти цих цілей шляхом дипломатії, однак у разі відмови України збирається продовжувати бойові дії.

"Якщо цього не буде, ми зробимо це військовим способом", — прямо підсумував Медведєв у розмові з іранськими журналістами.

При цьому Медведєв представив озвучені вимоги як позицію Росії, яку раніше нібито вже сформулював президент РФ Володимир Путін. За його словами, ці умови "добре відомі".

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Росія змінила підхід до ударів по Україні та розширила перелік можливих цілей. За його словами, російські війська можуть атакувати інфраструктуру, логістику, дороги, школи й лікарні, щоб змусити людей залишати міста. У відповідь Україна, за словами Зеленського, посилить удари по російських нафтопереробних заводах.

Також ми писали, що Росія планує витратити на військові потреби у 2027 році 17,1 трлн рублів, що більш ніж на 40% перевищує заплановані видатки на 2026-й. Такі бюджетні плани Кремля свідчать про підготовку до тривалого продовження війни проти України. У наступні два роки військові витрати РФ, за прогнозом, залишатимуться на рівні понад 16 трлн рублів.