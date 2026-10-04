Зустріч РФ, США, України може відбутись до кінця жовтня: Зеленський розповів про пропозицію

Невдовзі може відбутися тристороння зустріч між Україною, Росією та Сполученими Штатами. Такий формат запропонували у Вашингтоні.

США запропонували провести тристоронню зустріч України, Росії та США до кінця жовтня. Про це під час спільного брифінгу з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Києві розповів президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що у суботу, 3 жовтня, розмовляв з американською переговорною групою, яка запропонувала до кінця поточного місяця провести технічну тристоронню зустріч між країнами. Україна, підтвердив Зеленський, готова підтримати такий формат і відкрита до проведення зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах або іншій країні, яку запропонує американська сторона.

"Ми реагуємо позитивно на перемовини", — наголосив політик, додавши, що чекає відповіді від РФ.

Видео дня

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповідав іноземним ЗМІ, що Володимир Путін значно розширив перелік цивільних об’єктів в Україні, які можуть стати ціллю для російських військових. Нова військова доктрина, затверджена главою Кремля, знімає усі заборони на удари по цивільній та критичній інфраструктурі.

Міністерство оборони РФ також пообіцяло, що удари по Україні будуть посилені.

3 жовтня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв озвучив позицію Кремля щодо війни в Україні, заявивши, що для миру Москва вимагає від України нейтрального статусу, відмови від ядерної зброї та визнання окупованих територій російськими.