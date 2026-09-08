Германия срочно передаст Украине ракеты Patriot: особый вариант антибаллистики (видео)

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Бундесвер передаст Украине партию ракет Patriot для сбивания российских баллистических ракет. По словам Писториуса, речь идет о подготовке к зиме, и эта задача имеет "приоритет высочайшего уровня". Какие средства поражения поступят из Германии и о чем говорили на 36-м заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн"?

8 сентября Борис Писториус выступил на заседании в формате "Рамштайн"; это было слышно во время трансляции онлайн-встречи министров обороны и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В ходе выступления чиновник заявил, что Германия в срочном порядке передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 Patriot. Кроме того, в новый пакет военной помощи войдут также авиационные ракеты AIM-9, ЗРК IRIS-T и ракеты для них, дроны и "боеприпасы большой дальности для стабилизации фронта".

Ракеты Patriot — заявление Писториуса, см. с 0:19

Представитель Германии подчеркнул, что очень важно помочь Украине подготовиться к зиме и что сейчас идет "гонка со временем". Писториус не сообщил, сколько ракетных комплексов PAC-2 Patriot поступят в украинскую ПВО, но заявил, что "эти ракеты поставляются уже сейчас"

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"Я решил поставить в Украину срочно необходимые ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов Бундесвера. Германия ещё больше усилит регулярные поставки ракет "воздух-воздух" AIM-9 из запасов Бундесвера, чтобы обеспечить большее количество для Украины", — сказал министр обороны Германии.

Помимо ракет, дронов и боеприпасов различных типов, Германия выделит средства на закупку десятков тысяч артиллерийских снарядов большой дальности, как стало известно на базе "Рамштайн".

"Боеприпасы будут закуплены через Британский консорциум по артиллерии и противовоздушной обороне и переданы Украине", — подытожил Писториус.

Министр не уточнил точный перечень видов оружия, которые получит Украина. В общем описании не упоминается крылатая авиационная ракета TAURUS с дальностью 500 км, которую Германия с начала войны обещала украинцам.

Ракеты Patriot — подробности

Отметим, что Фокус писал о поставке ракет Patriot из Германии, о которой стало известно в июне 2026 года. Об этом сообщил МИД Украины во время брифинга. В заявлении подчеркивалось, что речь идет о варианте противоракетной системы PAC-2 Patriot — о старых образцах, срок годности которых истек и которые должны были быть утилизированы. Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий уточнил, что в июне переговоры все еще продолжались: договаривались, чтобы ракеты PAC-2 Patriot вместо утилизации были отправлены в Украину.

PAC-2 Patriot — это средство ПВО, которое не попадает в летящую к цели баллистическую ракету, а взрывается рядом с ней и поражает облаком осколков. Западные аналитики отметили, что устаревшие ракеты этого типа действительно можно использовать в ПВО Украины, но при этом у ракет могут возникнуть проблемы с электроникой, топливом и т. д. Между тем позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что достигнута договоренность с Германией, которая достраивает завод по производству ракет Patriot: закупят 600 новых PAC-2 в обмен на будущую украинскую антибаллистику.

Напоминаем, что 8 сентября стало известно о гигантской сумме средств, выделенных ЕС на закупку ракет Patriot для Украины. В тот же день появилось заявление министра обороны Украины Евгения Хмары, который рассказал о том, сколько противоракетных систем было заказано у западных партнеров.