ЕС одобрил закупку ракет для системы Patriot для Украины на сумму 3,2 млрд евро: что известно

О необходимости направить средства кредита именно на укрепление системы Patriot стало известно в начале сентября.

Страны Евросоюза согласились выделить Украине 3,2 миллиарда евро на закупку ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Это позволит Украине усилить защиту воздушного пространства от российских атак, которые в последнее время усилились. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.

"Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте я приветствую согласие государств-членов о предоставлении Украине исключения (derogation) на закупку критически важных товаров для систем противовоздушной обороны Patriot", — написала фон дер Ляйен.

По ее словам, политическое решение уже принято, а технические процедуры Евросоюз планирует завершить до 11 сентября.

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Пост председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в социальной сети X

Украина ранее запросила средства на защиту воздушного пространства

В начале сентября Украина направила в Европейскую комиссию запрос на использование нескольких миллиардов евро из кредита "Ukraine Support Loan" для закупки ракет PAC-3 для систем Patriot, которые являются одним из ключевых средств украинской противовоздушной обороны в борьбе с российскими баллистическими и другими воздушными целями. Этот запрос был связан с насущной потребностью Украины в защите воздушного пространства на фоне массированных атак со стороны России.

В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что несколько стран Евросоюза в ходе неформальной встречи глав МИД в Виклоу (Ирландия) дали новые обещания по поставкам Украине ракет-перехватчиков.

Таким образом, в рамках Ukraine Support Loan — механизма финансовой поддержки Украины общим объемом до 90 млрд евро на 2026–2027 годы — было сделано исключение для закупки американских ракет-перехватчиков для системы Patriot.

Дело в том, что правила использования этого инструмента предусматривают преимущественное направление средств на оборонную продукцию, производимую европейской или украинской оборонной промышленностью.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что новый транш позволит лучше защитить украинское небо от хаотичных российских атак. Она также напомнила, что ранее в рамках кредита на поддержку Украины (Ukraine Support Loan) уже было выплачено 8,4 миллиарда евро, в том числе на нужды ПВО.

Когда Украина получит средства

Политическое согласие стран ЕС уже достигнуто, но окончательное оформление решения еще продолжается. Техническую работу планируется завершить к пятнице, 11 сентября. После этого средства можно будет направить на предусмотренную закупку.

То есть речь идет именно о согласовании механизма финансирования и исключения, а не о том, что 3,2 млрд евро уже перечислены Украине или что все соответствующие ракеты уже поставлены.

Это важное уточнение, поскольку в июне Еврокомиссия уже перечислила Украине первые 3,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan. Тогда эти средства представляли собой первую часть макрофинансовой помощи, а не отдельную выплату на приобретение систем Patriot.

Какую сумму ЕС уже выделил Украине

Общий объем кредита "Ukraine Support Loan" составляет до 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

В 2026 году для Украины предусмотрено до 45 млрд евро. Из этой суммы до 16,7 млрд евро должны составить бюджетную поддержку, а до 28,3 млрд евро — финансирование оборонного промышленного потенциала Украины. Это закреплено решениями ЕС о реализации украинской финансовой стратегии.

Первые 3,2 млрд евро в рамках программы Еврокомиссия перечислила Украине 25 июня. Отдельно 30 июня было перечислено 3,9 млрд евро в рамках первого оборонного транша на закупку дронов.

Таким образом, новое решение по программе Patriot не означает увеличения общего кредита ЕС свыше 90 млрд евро. Речь идет о разрешении использовать часть предусмотренного финансирования на конкретную критически важную оборонную закупку.

Напомним, что Европа может остаться без защиты, поскольку европейские страны существенно сократили запасы ракет для систем Patriot, в то время как США израсходовали значительную часть своего арсенала из-за войны с Ираном. По данным AP, с 2022 года Украине передали около 600 ракет Patriot, что усиливает опасения относительно способности НАТО противостоять длительной ракетной атаке со стороны России.

Также мы писали о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что 5 % от нынешних запасов ракет-перехватчиков США помогли бы Украине пережить зиму, а 10 % — уничтожать все российские баллистические ракеты. По его словам, в этом году у Украины в 2,5 раза меньше перехватчиков, чем в 2025 году, тогда как Россия ежемесячно запускает вдвое больше баллистических ракет.