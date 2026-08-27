В случае угрозы со стороны Москвы Европа не сможет сбивать российские баллистические ракеты, ведь запасы ракет Patriot сократились до критического уровня.

Ведь в ходе войны с Ираном США израсходовали около 1500 из 2330 ракет Patriot, а это примерно 65 % запасов. В то же время Украине с 2022 года передали около 600 ракет, пишет AP.

Агентство со ссылкой на анонимных экспертов сообщает, что этот факт вызывает опасения относительно уязвимости стран НАТО перед потенциальным российским нападением.

Запасы Patriot в ЕС резко сократились из-за войны США с Ираном

По словам представителя Пентагона, наиболее тревожный дефицит касается противоракетных комплексов Patriot, способных сбивать российские высокоскоростные баллистические ракеты.

В свою очередь представитель НАТО подтвердил низкий уровень оснащения американских и натовских сил в Европе комплексами "Патриот".

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В случае нанесения Россией ударов баллистическими ракетами, например, по военному штабу или электростанции, НАТО может оказаться в ситуации, аналогичной украинской, и будет вынуждено "получать удар за ударом", заявил представитель Пентагона.

В Европе у американских военных "однозначно" не хватает ракет Patriot, чтобы остановить любую возможную продолжительную ракетную атаку, и их возможности по защите от единичного ракетного удара или от случайной российской ракеты, сбившейся с курса, "очень ограничены", заявил американский чиновник.

На протяжении всего периода вторжения РФ США поставили Украине сотни ракет Patriot, но война с Ираном стала переломным моментом, который привел к сокращению запасов, считает Эд Арнольд из Королевского института объединенных служб.

Сколько ракет Patriot получила Украина с начала вторжения РФ

С 2022 года Украина получила ракеты-перехватчики Patriot из американских и европейских запасов; США предоставили около 600 таких ракет. Однако наибольшие расходы пришлись на период конфликта с Ираном, в результате которого было израсходовано 65 % американских ракет Patriot, что составляет примерно 1 500 из 2 330 всех запасов страны.

Европа ожидает появления нового производства Patriot

По словам Марка Кансиана из Центра стратегических и международных исследований, в этом году должно быть произведено около 600 ракет, в том числе предназначенных для Европы, а к 2030 году планируется достичь целевого показателя производства в 2000 ракет Patriot в год.

НАТО заявляет, что первый в Европе завод по производству ракет Patriot, как ожидается, откроется в Германии в сентябре, а поставки могут начаться в начале следующего года.

Первые поставки должны быть осуществлены в страны, которые уже разместили заказы, в частности в Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию, сообщил представитель министерства обороны США.

Однако на данный момент это означает, что некоторые страны, такие как Германия, приобрели дорогостоящие системы Patriot, но оказались в "абсурдной" ситуации, не имея боеприпасов для стрельбы из них, заявил аналитик Эд Арнольд.

В России тоже есть слабое место

По словам Эда Арнольда, Москва, вероятно, не сможет проводить длительные воздушные атаки по целям НАТО, одновременно почти каждую ночь нанося удары по Украине.

Недавние удары Украины по России также выявили слабые места в российской системе ПВО, что может заставить Путина дважды подумать, прежде чем провоцировать ответный удар.

"Неприятная правда заключается в том, что, возможно, лучшая система противовоздушной обороны, которой мы располагаем, — это проблемы самой России", — сказал Арнольд.

Напомним, что в СМИ пишут о том, выдержит ли Украина зиму. Путин может завершить войну в середине 2027 года. Он сделает это, чтобы успеть договориться с администрацией Дональда Трампа до следующих президентских выборов в США и добиться для себя определённых послаблений в санкциях.

Кроме того, WSJ пишет, что Россия планирует сухопутное вторжение в страны Балтии и захват части их территорий. А глава ЦРУ Джон Ретклифф посетил Москву, чтобы предупредить Кремль о недопустимости нападения на страны НАТО.