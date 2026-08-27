Если Украина выстоит зимой: Путин может закончить войну в середине 2027 года, — СМИ

Сделает это российский диктатор не из лучших побуждений, а чтобы успеть согласиться на сделку от администрации Дональда Трампа до следующих президентских выборов в США и выторговать для себя некоторые санкционные послабления.

Предположения начали строить в издании The Atlantic после визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. До сих пор неизвестно, зачем он прилетал на военном самолете C-17A и с кем общался. Предполагается, что на переговоры с Владимиром Путиным, или для того, чтобы передать сообщение.

Война в Украине не лучшим образом оборачивается для России, которая несет потери на поле боя. В мае число погибших россиян достигло почти полумиллиона, по данным главы британской разведки. Но Путин, судя по всему, готовит массовую мобилизацию и будет усиленно атаковать Украину, возобновив удары по инфраструктуре.

Отмечается, что если Украина переживет зиму и сохранит возможность наносить удары вглубь России, то Путин может решить закончить войну в Украине в середине 2027 года. Столкнувшись с перспективой прихода к власти в США в 2029 году президента, более проукраинского, чем Дональд Трамп, Владимир Путин может предпочесть выгодную сделку от нынешней администрации Белого дома.

Відео дня

Это может включать большинство элементов плана Трампа из 28 пунктов без вывода украинских войск с контролируемой ими территории. Это позволит Путину наладить отношения с Соединенными Штатами за оставшееся время президентства Трампа — снять санкции, вернуться в G7 и попытаться косвенно подорвать альянс НАТО через партнерство с Трампом.

У Дональда Трампа есть реальные стимулы дать отпор Владимиру Путину сейчас, чтобы предотвратить кризис, который может выйти из-под контроля. У его администрации есть варианты сдерживания Кремля, если она захочет их использовать. Например, Вашингтон мог бы предупредить Москву, что если она продолжит свои диверсии в Европе, то Соединенные Штаты поддержат доступ Украины к Starlink внутри России, что повысит эффективность кампании Киева по нанесению ударов на большие расстояния.

По пути в Москву Джон Рэтклифф остановился в Латвии. Сегодня премьер-министр Латвии назвал эту поездку "очень хорошим сигналом". Журналисты предполагают, что Рэтклифф находился там с целью укрепления европейской безопасности.

"Если директор ЦРУ и вез с собой предупреждение, то оно должно было быть недвусмысленным: любое нападение на территорию НАТО приведет к вмешательству Соединенных Штатов. Трамп, возможно, не захочет брать на себя такие обязательства, но это может быть необходимо, чтобы Путин никогда не пришел к выводу, что у него есть возможность начать войну, которая разрушит НАТО", - резюмируют журналисты.

Предыдущий визит директора ЦРУ в Россию состоялся в ноябре 2021 года, когда Уильям Дж. Бернс заявил Москве, что Соединенные Штаты знают о планах Владимира Путина вторжения в Украину. Рэтклифф, вероятно, полетел в Москву, чтобы передать сообщение Трампа и предостеречь Путина от эскалации.

Напомним, ранее в Москве дали понять, что воевать в Украине собираются до 2030 года, чтобы потом начать войну с НАТО.

Также Фокус выяснял, почему глава ЦРУ летал в Москву и какова была цель его поездки.