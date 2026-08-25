В РФ готовятся воевать с Украиной до 2030 года, чтобы потом начать войну с НАТО

В Госдуме заявили, когда закончится так называемая "специальная военная операция". Теперь утверждают, что она продлится до 2030 года. С 2022 года, когда "СВО" началась, сроки завершения полномасштабной войны в Украине постоянно менялись.

В Госдуме РФ сделали заявление о сроках окончания войны в Украине. Теперь говорят, что так называемая "специальная военная операция" закончится в 2030 году. Член комитета Госдумы по обороне, бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев сообщил, что войну в Украине надо закончить, чтобы готовится к противостоянию с НАТО. Фокус собрал информацию о том, как менялись сроки завершения войны в Украине.

"С фашистским режимом нужно разделаться до того момента, когда Польша и другие страны НАТО будут готовы к войне с Россией. Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция — все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение", — сказал Соболев

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По его словам, к 2030 году так называемая "специальная военная операция" должна быть полностью завершена победой российских вооруженных сил. При этом скорого завершения войны в Госдуме не ждут.

"Предпосылок для завершения войны в 2026 году нет", — говорил Виктор Соболев в конце июля. Он считает, что согласие на перемирие сейчас через год приведет к более страшной войне.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин отвергает призывы к мирным переговорам с Киевом.

Путин собирается воевать еще четыре года Фото: ТАСС

При этом, хоть в Госдуме заявили о завершении так называемой "специальной военной операции" до 2030 года, а это значит, что Путин собирается воевать еще как минимум четыре года, но при этом в Кремле отрицают, что в России будет усиление мобилизации. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что украинские власти своими заявлениями о возможной мобилизации в России пытаются "идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране".

Журналисты спросили у него, как в Кремле расценивают утверждения о подготовке новой мобилизации и рассматривают ли российские власти какие-либо сценарии, подразумевающие ее объявление.

"Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле", — ответил представитель Кремля.

Но стоит напомнить, что официально мобилизацию в России объявили еще в 2022 году и с той поры она не прекращалась. И прямо сейчас из 17 регионов РФ поступают сообщения о скрытой мобилизации. Россиян задерживают, а потом силой и пытками вынуждают подписывать контракты с Минобороны России, что указывает на то, что так называемая "специальная военная операция" будет продолжаться.

Сроки окончания войны в Украине — как менялась риторика России

Сроки окончания войны в Украине постоянно менялись. Российские политики и пропагандисты неоднократно озвучивали планы России по окончанию войны, вот основные заявления:

В 2022 году российские пропагандисты вроде Маргариты Симоньян заявляли, что Киев возьмут "за три дня". А еще до полномасштабного вторжения она говорила: "В горячей войне Украину мы победим за два дня". Александр Лукашенко 5 февраля 2022 года в интервью Соловьеву заявил, что война с Украиной продлится "максимум 3-4 дня".

После отступления от Киева риторика стала максимально размытой. Сергей Лавров и Дмитрий Песков повторяли, что "спецоперация закончится, когда будут выполнены все задачи", избегая любых конкретных дат. Путин вторил им, заявляя, что сроки завершения "военной спецоперации" зависят от "интенсивности боевых действий" и признавая, что это может быть "длительный процесс".

В 2023 году российское руководство начало готовить экономику к долгой мобилизации и озвучивать более конкретные, но отдаленные сроки. Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что у Минобороны РФ есть план "до 2025 года".

Третий президент РФ Дмитрий Медведев в 2024 году начал заявлять, что война может длиться, пока Украине как государство не исчезнет.

При этом в августе 2026 года Владимир Путин внезапно заговорил о сроках окончания войны в Украине. Он сообщил, что чиновникам следует заблаговременно готовиться к возвращению с фронта множества участников вторжения в Украину и готовить для них рабочие места.

Напомним, тем временем россияне снимают со счетов в российских банках миллиарды долларов, что грозит крахом банковской системы.

При этом Россия не намерена приостанавливать войну против Украины путем "заморозки" на линии фронта, заявил советник российского диктатора Путина.