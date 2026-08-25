У РФ готуються воювати з Україною до 2030 року, щоб потім розпочати війну з НАТО

У Держдумі заявили, коли закінчиться так звана спеціальна військова операція. Наразі стверджують, що вона триватиме до 2030 року. З 2022 року, коли "СВО" розпочалася, терміни завершення повномасштабної війни в Україні постійно змінювалися.

У Держдумі РФ зробили заяву про терміни закінчення війни в Україні. Тепер кажуть, що так звана "спеціальна військова операція" закінчиться 2030 року. Член комітету Держдуми з оборони, колишній командувач 58-ї армії Віктор Соболєв повідомив, що війну в Україні треба закінчити, щоб готуватися до протистояння з НАТО. Фокус зібрав інформацію про те, як змінювалися терміни завершення війни в Україні.

"З фашистським режимом потрібно розібратися до того моменту, коли Польща та інші країни НАТО будуть готові до війни з Росією. Поляки, німці, французи, англійці, Бельгія, Норвегія, Фінляндія, Швеція — всі хочуть воювати з Росією, завдати їй стратегічної поразки", — сказав Соболєв.

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За його словами, до 2030 року так звана "спеціальна військова операція" має бути повністю завершена перемогою російських збройних сил. При цьому швидкого завершення війни у Держдумі не чекають.

"Передумов для завершення війни у 2026 році немає", — говорив Віктор Соболєв наприкінці липня. Він вважає, що згода на перемир'я зараз через рік призведе до страшнішої війни.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін відкидає заклики до мирних переговорів із Києвом.

Путін збирається воювати ще чотири роки Фото: ТАСС

При цьому хоч у Держдумі заявили про завершення так званої "спеціальної військової операції" до 2030 року, а це означає, що Путін збирається воювати ще як мінімум чотири роки, але при цьому в Кремлі заперечують, що в Росії буде посилення мобілізації. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що українська влада своїми заявами про можливу мобілізацію в Росії намагається "ідеологічно розгойдувати ситуацію у нас у країні".

Журналісти запитали у нього, як у Кремлі розцінюють твердження про підготовку нової мобілізації і чи розглядає російська влада будь-які сценарії, які передбачають її оголошення.

"Ви знаєте, це все вкидає українська влада. Природно, режим намагається ідеологічно розгойдувати ситуацію у нас у країні. Це всі такі інформаційні качки, які цілеспрямовано вкидаються в інформаційне поле", — відповів представник Кремля.

Але варто нагадати, що офіційно мобілізацію в Росії оголосили ще 2022 року і з того часу вона не припинялася. І прямо зараз із 17 регіонів РФ надходять повідомлення про приховану мобілізацію. Росіян затримують, а потім силою та тортурами змушують підписувати контракти з Міноборони Росії, що вказує на те, що так звана "спеціальна військова операція" триватиме.

Терміни закінчення війни в Україні — як змінювалася риторика Росії

Строки закінчення війни в Україні постійно змінювалися. Російські політики та пропагандисти неодноразово озвучували плани Росії після закінчення війни, ось основні заяви:

2022 року російські пропагандисти на зразок Маргарити Симоньян заявляли, що Київ візьмуть "за три дні". А ще до повномасштабного вторгнення вона казала: "У гарячій війні Україну ми переможемо за два дні". Олександр Лукашенко 5 лютого 2022 року в інтерв'ю Соловйову заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні".

Після відступу від Києва риторика стала максимально розмитою. Сергій Лавров та Дмитро Пєсков повторювали, що "спецоперація закінчиться, коли будуть виконані всі завдання", уникаючи будь-яких конкретних дат. Путін вторив їм, заявляючи, що терміни завершення "військової спецоперації" залежать від "інтенсивності бойових дій" і визнаючи, що це може бути "тривалий процес".

У 2023 році російське керівництво почало готувати економіку до довгої мобілізації та озвучувати конкретніші, але віддаленіші терміни. Тодішній міністр оборони Сергій Шойгу заявляв, що Міноборона РФ має план "до 2025 року".

Третій президент РФ Дмитро Медведєв у 2024 році почав заявляти, що війна може тривати, доки Україні як держава не зникне.

При цьому в серпні 2026 року Володимир Путін раптово заговорив про терміни закінчення війни в Україні. Він повідомив, що чиновникам слід завчасно готуватися до повернення з фронту багатьох учасників вторгнення в Україну та готувати для них робочі місця.

Нагадаємо, тим часом росіяни знімають із рахунків у російських банках мільярди доларів, що загрожує крахом банківської системи.

При цьому Росія не має наміру зупиняти війну проти України шляхом "заморозки" на лінії фронту, заявив радник російського диктатора Путіна.