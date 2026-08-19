"Треба готуватися": Путін заговорив про кінець війни та працевлаштування "ветеранів"

Російський диктатор несподівано порушив тему закінчення війни в Україні на засіданні Ради зі стратегічного розвитку.

Володимир Путін зібрав високопосадовців, зокрема віце-прем’єра Олександра Новака, міністра фінансів Антона Силуанова і навіть свою племінницю Анну Цивілеву, яка обіймає посади заступника міністра оборони та голови фонду "Захисники Вітчизни". І заявив їм, що чиновникам слід заздалегідь готуватися до повернення з фронту численних учасників вторгнення в Україну після його закінчення. Фокус зібрав усе, що відомо.

За його словами, у "ветеранів" будуть певні амбіції щодо подальшого працевлаштування.

"Є ще одне питання, яке виникне. Це питання повернення наших хлопців з лінії бойового зіткнення після закінчення спеціальної військової операції. І багато людей, яких потрібно працевлаштувати, і вони прийдуть із здоровими амбіціями тощо. Це серйозна робота, до якої треба заздалегідь готуватися", — повідомив Путін.

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Племінниця Путіна також була на засіданні Фото: kremlin.ru

При цьому низка російських видань повідомила, що російські "ветерани" не можуть знайти роботу. У січні 2026 року повідомлялося, що їхня кількість сягнула 250 тисяч осіб і в Росії сформувалася "сіра зона" з десятків тисяч людей, які не вийшли на роботу, але при цьому не звернулися до профільних фондів.

Цього року Путін уже закликав МВС приймати на роботу в поліцію учасників війни "з їхнім бойовим досвідом, психологічною та фізичною витривалістю".

І фактично заборонив бізнесу звільняти військових, які повернулися з фронту, з попередніх посад у разі скорочення штату. Згідно з підписаним ним законом, компанії в разі рівної продуктивності праці та кваліфікації зобов’язані зберігати робоче місце за працівником, який має статус "ветерана".

Виступ Путіна — про що ще говорив російський диктатор

Оскільки засідання було присвячене стратегічному розвитку, Путін також торкнувся теми нападів на нафтопереробні заводи та склади компанії Wildberries.

Він визнав, що удари "завдають шкоди", а логістичні та складські потужності після атак потребують відновлення — зокрема за участю держави.

"Звісно, критичних наслідків від таких атак немає, не було й не може бути", — повідомив Путін, коментуючи ці атаки.

За його словами, торгова інфраструктура "функціонує ефективно та стабільно. Робота, звісно, ведеться в напруженому режимі, але всі, хто працює в цій сфері, цілком справляються з тими завданнями, які ставить перед нами час".

Також Путін заявив, що економічна динаміка в Росії зараз "незначна, але позитивна".

"Серед національних цілей — впевнений, якісний розвиток вітчизняної економіки, досягнення вищих темпів зростання в широкому колі галузей… Як свідчать статистичні дані, економічна динаміка загалом є помірною, але позитивною. Приріст валового внутрішнього продукту становить близько одного відсотка. Причому за перше півріччя приріст ВВП склав 0,6 відсотка, у другому кварталі — 1,3 відсотка", — повідомив глава Кремля.

Крім того, обговорювалися питання реалізації плану структурних змін у російській економіці на період до 2030 року.

Путін заявив, що економіка в РФ "невелика, але позитивна" Фото: kremlin.ru

Путін вважає, що потрібно "запустити новий інвестиційний цикл" та інвестувати в ті проєкти, які "орієнтовані головним чином на внутрішній попит, на технологічний розвиток усіх сфер життя, на платформізацію галузей економіки".

І зазначив, що "самі люди мають бачити й відчувати зміни на краще", а якщо вони їх не відчувають, то вони "справедливо на це вказують", а чиновники повинні "вловлювати" ці сигнали.

Нагадаємо, що тим часом росіяни знімають з рахунків у російських банках мільярди доларів, що загрожує крахом банківської системи.

При цьому Росія не має наміру припиняти війну проти України шляхом "заморожування" ситуації на лінії фронту, заявив радник російського диктатора Путіна.