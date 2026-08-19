"Надо готовиться": Путин заговорил о конце войны и трудоустройстве "ветеранов"

Тему конца войны в Украине российский диктатор неожиданно поднял на заседании Совета по стратегическому развитию.

Владимир Путин собрал топ-чиновников, включая вице-премьера Александра Новака, министра финансов Антона Силуанова и даже свою племянницу Анну Цивилеву, которая занимает посты заместителя министра обороны и председателя фонда "Защитники Отечества". И заявил им, что чиновникам следует заблаговременно готовиться к возвращению с фронта множества участников вторжения в Украину после его окончания. Фокус собрал все, что известно.

По его словам, у "ветеранов" будут определенные амбиции с точки зрения дальнейшего трудоустройства.

"Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. И много людей, их и трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться", — сообщил Путин.

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Племянница Путина тоже была на заседании Фото: kremlin.ru

При этом ряд российских изданий сообщил, что российские "ветераны" не могут найти работу. В январе 2026 года сообщалось, что их число достигло 250 тысяч человек и в России сформировалась "серая зона" из десятков тысяч людей, которые не вышли на работу, но при этом не обратились в профильные фонды.

Путин в этом году уже призывал МВД устраивать участников войны "с их боевым опытом, психологической и физической закалкой" на работу в полицию.

И фактически запретил бизнесу увольнять вернувшихся с фронта на прежнюю работу военных при сокращении штата. Согласно подписанному им закону, компании в случае равной производительности труда и квалификации обязаны сохранять рабочее место за сотрудником, имеющим статус "ветерана".

Выступление Путина – о чем еще говорил российский диктатор

Так как собрание было посвящено стратегическому развитию, то также Путин затронул тему атак на НПЗ и склады Wildberries.

Он признал, что удары "наносят вред", а логистические и складские мощности после атак требуют восстановления – в том числе с участием государства.

"Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может", - сообщил Путин, комментируя атаки.

По его словам, торговая инфраструктура "действует эффективно и устойчиво. Работа проводится в напряженном режиме, безусловно, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время".

Также Путин заявил, что экономическая динамика в России сейчас "скромная, но позитивная".

"В числе национальных целей – уверенное, качественное развитие отечественной экономики, выход на более высокие темпы роста по широкому кругу отраслей… Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около одного процента. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6 процента, во втором квартале было 1,3 процента", - сообщил глава Кремля.

Кроме этого обсуждались вопросы реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.

Путин заявил, что экономика в РФ "скромная, но позитивная" Фото: kremlin.ru

Путин считает, что надо "запустить новый инвестиционный цикл" и инвестировать в те проекты, которые "ориентированы главным образом на внутренний спрос, на технологическое развитие всех сфер жизни, на платформизацию отраслей экономики".

И сообщил, что "сами люди должны видеть, чувствовать изменения к лучшему", а если они их не чувствуют, то они на это "справедливо указывают", а чиновники должны эти сигналы "улавливать".

Напомним, тем временем россияне снимают со счетов в российских банках миллиарды долларов, что грозит крахом банковской системы.

При этом Россия не намерена приостанавливать войну против Украины путем "заморозки" на линии фронта, заявил советник российского диктатора Путина.