Чтобы Путин не забрал: россияне снимают миллиарды долларов в банках РФ

Россияне выводят миллиарды из банков, опасаясь, что Кремль конфискует вклады на военные нужды. Это создает проблемы с ликвидностью для банков и подрывает способность Кремля выпускать облигации для финансирования войны в Украине.

Россияне выводят миллиарды долларов из банковской системы страны — зафиксирован рекордный отток наличных средств на фоне участившихся ударов украинских беспилотников и растущих опасений, что Кремль может начать изымать депозиты для финансирования войны, сообщает Washington Post.

Согласно данным Центрального банка России, за первые две недели августа было снято почти 3,4 миллиарда долларов (286,4 миллиарда рублей), в дополнение к 7,3 миллиардам долларов, снятым в июле, и более чем 4,5 миллиардам долларов, снятым в июне.

По словам Тараса Скворцова, высокопоставленного руководителя Сбербанка, крупнейшего российского розничного финансового учреждения, общий объем снятых в этом году средств может почти вдвое превысить сумму, снятую в первый год полномасштабного вторжения России в Украину.

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По словам Скворцова и бывшего высокопоставленного российского финансового чиновника, изъятие средств вызывает проблемы с ликвидностью, чрезмерно перегружая финансовый сектор, и без того испытывающий напряжение из-за растущего уровня невозвратных долгов после правительственного кредитного бума, направленного на наращивание военного производства.

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"Беспилотники летают. Все горит. Нервозность растет. И, возможно, у людей начинает складываться здравый смысл: наличные деньги нужно хранить под подушкой, а не где-нибудь в банке, где их могут никогда не вернуть", — сказал бывший чиновник финансового ведомства, говоривший на условиях анонимности.

"Для некоторых банков это действительно проблема, — сказал бывший чиновник. — Они этого не ожидали и вложили все деньги в другие места, а люди приходят и забирают полтриллиона рублей в месяц".

Александра Прокопенко, бывший советник Центрального банка России, заявила, что снятие средств отражает растущий страх среди российского населения: "Это означает, что люди не доверяют российской банковской системе, как и финансовой. Все это следствие страха, что в Кремле национализируют депозиты".

По ее мнению, это маловероятно, но она не исключает, что власти могут установить ограничения на снятие наличных.

Общая сумма вывезенных в этом году средств уже превышает 24,7 миллиарда долларов (2 триллиона рублей), изъятых в первый год после вторжения в феврале 2022 года.

За первые две недели вторжения из финансовой системы РФ утекло 23 миллиарда долларов, но правительство остановило отток средств, введя жесткий контроль за движением капитала и резко повысив процентные ставки.

Теперь крупные компании также стремятся вывести свои средства из-под контроля российских регуляторов, поскольку растет обеспокоенность по поводу возможной конфискации активов. Это еще больше усугубляет проблемы, заявил бывший российский чиновник.

В общей сложности, по данным Центрального банка, во втором квартале 2026 года из России было выведено более 9,4 миллиарда долларов.

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В прошлом месяце Министерство финансов было вынуждено отменить запланированные выпуски облигаций, несмотря на то, что оно все больше зависит от них как от средства покрытия огромного бюджетного дефицита, поскольку расходы на армию продолжают расти, а экономика стагнирует.

"Если и есть зловещий признак превышения имперских полномочий, то это, несомненно, один из них. У великих держав не бывает повторных банкротств, связанных с выпуском государственных облигаций, в разгар войны", — сказал Крейг Кеннеди, бывший вице-председатель инвестиционного отдела Bank of America Merrill Lynch, а ныне научный сотрудник Центра изучения России и Евразии при Гарвардском университете.

В результате распоряжений правительства об увеличении кредитования оборонного сектора российские банки "похоже, что имеют настолько большую долю задолженности перед нежизнеспособными заемщиками, что не уверены в том, как будет проведена реструктуризация, когда она состоится и какую часть этих средств им придется покрыть", — добавил Кеннеди.

В качестве подтверждения того, насколько чувствительным становится для Кремля напряжение в российских финансах, главный экономист ВЭБ, одного из крупнейших государственных банков страны, Андрей Клепач, был уволен со своего поста в минувшие выходные после заявления о том, что Россия не сможет выиграть войну на истощение против Украины, пока Киев пользуется поддержкой Запада.

Дефицит бюджета РФ за январь-июль уже составил 6,46 триллиона рублей (76,1 миллиарда долларов) — что значительно превышает прогнозируемые на весь год 3,8 триллиона рублей — и растут опасения, что Кремль может конфисковать доходы крупных предприятий для финансирования войны.

"Если правительству понадобятся деньги, Путин просто захватит активы. Ему все равно. И я думаю, что именно к этому все и идет", — сказал соратник одного российского миллиардера. «».

Кроме того, "существует ощущение, что политическая власть становится не такой стабильной, и это тот период, когда лучше не присутствовать", — сказал бывший чиновник финансового ведомства.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как российская власть издевается над бизнесменами, которые пытаются получить компенсацию после того, как сгорели склады Wildberries.

При этом Россия не намерена приостанавливать войну против Украины путем "заморозки" на линии фронта, заявил советник российского диктатора Путина.